Concert musical "historique" de l’artiste Abdelwahab Doukkali à Rabat

07/04/2025

Le Théâtre Mohammed V de Rabat abrite, le 11 avril, un concert musical "historique" du doyen de la chanson marocaine, l’artiste Abdelwahab Doukkali.



Ce concert musical constitue "un événement artistique exceptionnel", du fait qu’il marque le retour du doyen de la chanson marocaine à la scène après une longue absence, permettant à son public de renouer avec son univers artistique empreint d’authenticité, indique un communiqué des organisateurs.



L’artiste interprètera "lors d’une soirée musicale mémorable" ses chefs-d'œuvre intemporels, tels que "Mana Illa Bachar" (Je ne suis qu’un humain) et "Marsoul El Houb" (Le messager de l'amour), accompagné d’un orchestre muni d'instruments traditionnels et modernes et avec une conception professionnelle de l’éclairage et des effets visuels, "pour présenter au public une expérience musicale unique".



Soutenu par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce concert traduit "les efforts conjoints visant à célébrer le patrimoine musical national", note le communiqué, ajoutant qu’il offre aux fans de cette icône de la musique marocaine l’occasion de renouer avec son héritage artistique lors d’une soirée historique empreinte de créativité et de nostalgie.



Né en 1941, Abdelwahab Doukkali est considéré comme l'un des piliers de la musique classique marocaine et arabe. Il a grandi dans la ville de Fès et a reçu, dès son jeune âge, des cours de musique, de théâtre et de peinture. Il a commencé sa carrière artistique en 1957 et a enregistré son premier tube en 1959.



M. Doukkali a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le disque d’or pour sa chanson "Mana Illa Bachar", le grand prix du Festival de la chanson marocaine de Mohammedia en 1985 pour sa chanson "Kan ya makan" (Il était une fois), ainsi que le grand prix du Festival de la chanson marocaine de Marrakech en 1993 pour la chanson "Agharo Alayki" (Jalousie).



Il a également remporté le Grand Prix du Festival du Caire en 1997 pour sa chanson "Souk El Bacharia" (Le Marché de l'Humanité). Il a été élu meilleure personnalité du monde arabe pour l'année 1991, lors d'un sondage réalisé par le magazine "Al Majalla", publié par la société saoudienne des recherches et d'édition et a également été honoré par le Vatican à deux reprises.