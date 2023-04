Concert du groupe espagnol Burruezo à Fès

16/04/2023

Le groupe espagnol Burruezo a donné, mercredi soir à l'Institut Cervantes de Fès, un concert musical inspiré des chants traditionnels andalous. Intitulé "Andalousie, le XXIe siècle, un voyage entre le passé, le futur et le présent", ce concert, initié par l'Institut Cervantes de Fès, est un éventail de pièces inspirées du monde d'al-Andalus et de chants traditionnels andalous interprétés sous de nouveaux prismes.



Pedro Burruezo et sa cohorte d'excellents musiciens ont transporté le public avec leur musique et poésie à "un monde imaginaire entre Orient et Occident, entre passé et futur, entre tradition et transgression et ce avec élégance et passion, mais sans académisme présomptueux". "Entre le courtois et le populaire, entre le troubadour et l'érudit, entre la taverne et le mystique, ce spectacle gigantesque en termes d'émotions, mais très intimiste, rappelle une partie oubliée de notre histoire", selon les organisateurs.



Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information continue (M24), Miguel Angel San José, directeur de l'Institut Cervantes à Fès, a déclaré que le spectacle musical organisé en partenariat avec l'ambassade d'Espagne au Maroc est "unique en son genre" en raison de sa portée culturelle et patrimoniale.



Pour sa part, Pedro Loliotho Zakaria, chanteur et luthiste, a indiqué que l'orchestre fait depuis des années des recherches sur les origines de la musique médiévale qui prévalait à l'époque andalouse et comprenait des musiques islamiques et chrétienne et la musique des juifs sépharades, qui porte un intérêt particulier pour la musique soufie et spirituelle.



Et de poursuivre que l'Andalousie avait l'habitude d'embrasser des pôles musicaux tels qu’Ibn Arabi, Ibn Mossera et d'autres, soulignant que le groupe œuvre pour le développement de nouvelles musiques inspirées des formes musicales traditionnelles.

A noter que le groupe Burruezo a entamé sa tournée depuis la ville de Fès, et mettra le cap prochainement sur les Instituts Cervantès de Tétouan, Tanger et Larache.



Pour rappel, le groupe espagnol s'était déjà produit dans toutes les régions d'Espagne, ainsi qu'au Soudan, en Turquie, en France, en Allemagne et en Égypte où il avait présenté son répertoire de musique classique.