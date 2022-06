Comprendre le nouveau nationalisme

09/06/2022

L'euphorie qui a suivi la chute du mur de Berlin en 1989 ne concernait pas seulement ce que Francis Fukuyama appelait une «victoire éhontée du libéralisme économique et politique». Il s'agissait aussi du déclin du nationalisme.L'économie mondiale devenant rapidement plus intégrée, on a supposé que les gens laisseraient derrière eux leur identité nationale. Le projet d'intégration européenne – adopté avec enthousiasme par des jeunes bien éduqués et évolutifs – n'était pas seulement supranational, mais post-national.Mais le nationalisme est de retour , et il joue un rôle central dans la politique mondiale. La tendance ne se limite pas aux Etats-Unis ou à la France, où l'ancien président Donald Trump et la dirigeante d'extrême droite du Rassemblement national Marine Le Pen, respectivement, dirigent de nouvelles coalitions nationalistes. Le nationalisme est également à l'origine de mouvements populistes en Hongrie, en Inde, en Turquie et dans de nombreux autres pays. La Chine a adopté un nouvel autoritarisme nationaliste et la Russie a lancé une guerre nationaliste visant à éradiquer la nation ukrainienne.Il y a au moins trois facteurs qui alimentent le nouveau nationalisme. Premièrement, de nombreux pays touchés ont des griefs historiques. L'Inde a été systématiquement exploitée par les Britanniques sous le colonialisme, et l'Empire chinois a été affaibli, humilié et subjugué pendant les guerres de l'opium du XIXe siècle . Le nationalisme turc moderne est animé par les souvenirs de l'occupation occidentale de grandes parties du pays après la Première Guerre mondiale.Deuxièmement, la mondialisation a accru les tensions préexistantes. Non seulement cela a creusé les inégalités dans de nombreux pays (souvent de manière injuste, en enrichissant ceux qui ont des liens politiques) ; il a également érodé des traditions et des normes sociales de longue date.Et, troisièmement, les dirigeants politiques sont devenus de plus en plus habiles et peu scrupuleux dans l'exploitation du nationalisme pour servir leurs propres agendas. Par exemple, sous le régime autoritaire du président chinois Xi Jinping, le sentiment nationaliste est cultivé à travers de nouveaux programmes scolaires et des campagnes de propagande.De même, sous le régime nationaliste hindou du Premier ministre indien Narendra Modi , la plus grande démocratie du monde a succombé à l'illibéralisme majoritaire. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdoğan a initialement évité le nationalisme, menant même un processus de paix avec les Kurdes au début des années 2010. Mais il a depuis embrassé le nationalisme sans réserve et réprimé les médias indépendants, les dirigeants de l'opposition et les dissidents.Le nationalisme d'aujourd'hui est aussi une réaction auto-renforcée au projet de mondialisation de l'après-guerre froide. En 2000, le candidat présidentiel de l'époque, George W. Bush, a décrit le libre-échange comme "un allié important dans ce que Ronald Reagan a appelé" une stratégie avancée pour la liberté "... Commercez librement avec la Chine, et le temps est de notre côté". L'espoir était que le commerce et la communication mondiaux conduiraient à une convergence culturelle et institutionnelle. Et à mesure que le commerce deviendrait plus important, la diplomatie occidentale deviendrait plus puissante, car les pays en développement craindraient de perdre l'accès aux marchés et à la finance américains et européens.Cela n'a pas fonctionné de cette façon. La mondialisation a été organisée de manière à créer de grandes aubaines pour les pays en développement qui pouvaient réorienter leurs économies vers les exportations industrielles tout en maintenant les salaires bas (la sauce secrète de la montée en puissance de la Chine ), et pour les économies émergentes riches en pétrole et en gaz. Mais ces mêmes tendances ont renforcé les dirigeants nationalistes charismatiques.Au fur et à mesure que les pays en développement bien placés ont accumulé plus de ressources, ils ont acquis une plus grande capacité à faire de la propagande et à former des coalitions. Mais la dimension idéologique est encore plus importante. Parce que la diplomatie occidentale est de plus en plus considérée comme une forme d'ingérence (une perception avec une certaine justification), les efforts pour défendre les droits de l'Homme, la liberté des médias ou la démocratie dans de nombreux pays se sont révélés soit inefficaces, soit contre-productifs.Dans le cas de la Turquie, la perspective d'adhésion à l'Union européenne était censée améliorer le bilan du pays en matière de droits de l'Homme et renforcer ses institutions démocratiques. Et pendant un moment, ça l'a fait. Mais à mesure que les demandes des représentants de l'UE se multipliaient, elles devenaient du fourrage pour le nationalisme turc. Le processus d'adhésion est au point mort et la démocratie turque s'affaiblit depuis.Le nationalisme qui alimente l'invasion de l'Ukraine par la Russie reflète les trois mêmes facteurs énumérés ci-dessus. De nombreuses élites politiques et sécuritaires russes estiment que leur pays a été humilié par l'Occident depuis la chute du mur de Berlin. L'intégration de la Russie dans l'économie mondiale a apporté peu d'avantages à sa population tout en fournissant des richesses inimaginables à un cadre d'oligarques politiquement connectés, sans scrupules et souvent criminels. Et si le président russe Vladimir Poutine préside à un vaste système de clientélisme, il cultive et exploite habilement le sentiment nationaliste.Le nationalisme russe est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, car il a permis à Poutine de rendre son régime plus sûr qu'il ne l'aurait été autrement. Sanctions ou pas, il est peu probable qu'il soit renversé, car il est protégé par des copains qui partagent ses intérêts et ses sentiments nationalistes. Au contraire, l'isolement pourrait encore renforcer la main de Poutine. Si la guerre n'affaiblit pas son régime, elle pourrait se poursuivre indéfiniment, peu importe à quel point elle nuit à l'économie russe.Cette ère de nationalisme renaissant offre quelques leçons. Nous devrons peut-être repenser la manière dont nous organisons les processus de mondialisation économique. Il ne fait aucun doute que l'ouverture des échanges peut être bénéfique aussi bien pour les économies en développement que pour les économies développées. Mais si le commerce a réduit les prix pour les consommateurs occidentaux, il a également multiplié les inégalités et enrichi les oligarques en Russie et les hacks du Parti communiste en Chine. Le capital, plutôt que le travail, en a été le principal bénéficiaire.Il faut donc envisager des approches alternatives. Surtout, les accords commerciaux ne doivent plus être dictés par les multinationales qui profitent de l'arbitrage de salaires artificiellement bas et de normes de travail inacceptables sur les marchés émergents. Nous ne pouvons pas non plus nous permettre de fonder nos relations commerciales sur les avantages de coût créés par les combustibles fossiles bon marché et subventionnés.De plus, l'Occident devra peut-être accepter qu'il ne peut pas influencer de manière fiable les trajectoires politiques de ses partenaires commerciaux. Il doit également créer de nouvelles garanties pour s'assurer que les régimes corrompus et autoritaires n'influencent pas sa propre politique. Et, plus important encore, les dirigeants occidentaux devraient reconnaître qu'ils gagneront en crédibilité dans les affaires internationales s'ils reconnaissent l'inconduite passée de leur propre pays pendant l'ère coloniale et la guerre froide.Reconnaître l'influence limitée de l'Occident sur la politique des autres ne signifie pas approuver les violations des droits de l'Homme. Mais cela signifie que les gouvernements occidentaux devraient adopter une nouvelle approche, en réduisant l'engagement officiel tout en s'appuyant davantage sur l'action de la société civile par le biais d'organisations telles qu'Amnesty International ou Transparency International. Il n'y a pas de solution miracle pour vaincre l'autoritarisme nationaliste, mais il existe de meilleures options pour le contrer.Professeur d'économie au MIT