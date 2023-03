Compétitivité des entreprises et dynamique des territoires en débat à Dakhla

16/03/2023

La compétitivité des entreprises et la dynamique des territoires ont été au centre du 4ème congrès annuel de l'Association marocaine de gestion (AMG), tenu mardi à Dakhla, en présence d’un parterre d’enseignants-chercheurs nationaux et internationaux.



Initié par l’AMG et l’Ecole nationale de gestion et de commerce (ENCG) de Dakhla, en partenariat avec le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, ce congrès international de deux jours représente une occasion idoine aux chercheurs, académiciens et managers publics et privés pour échanger les expériences, débattre autour de méthodes de management des ressources humaines et économiques et établir des partenariats d’échange entre les universités en termes de recherche, de formation, d’innovation et de développement des stratégies de gouvernance.



Dans une allocution lue en son nom, le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a fait savoir que ce congrès international se veut une occasion pour s’approprier les meilleures pratiques et expériences en termes de compétitivité économique et d’attractivité des investissements dans la région.



M. Yanja a également fait savoir que ce conclave offre l'occasion aux participants de débattre de l'importance du développement des capacités compétitives des entreprises et des moyens de les accompagner, notamment par les acteurs territoriaux.



Ce congrès, a-t-il poursuivi, permettra aux panélistes d'approfondir leur compréhension des facteurs impactant la compétitivité des entreprises et de développer des stratégies appropriées pour renforcer cette compétitivité, faisant remarquer qu’il constituera également une plateforme pour mettre en exergue les projets d'investissement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab et établir de nouveaux partenariats d'investissement.



Pour sa part, le président de l’AMG, Mohamed Saber Hassainate, a indiqué que ce congrès se tient dans un contexte international et régional en pleine mutation, notamment après la pandémie de Covid-19, caractérisée par l’accentuation des rivalités d’intérêts économiques, impliquant des risques de récession et de stagflation procréant des prémices d’un nouvel ordre mondial et continental.



Les enseignements principaux de ces perturbations bouleversantes vont dans le sens que la recherche scientifique est le déterminant fondamental de la survie des nations et l’incontournable tremplin pour le développement économique et social, a expliqué M.Hassainate.



"La philosophie et la thématique de cette édition sont en harmonie avec les exigences de la nouvelle vision et des réformes entreprises par le Conseil supérieur de l’enseignement et le ministère de tutelle”, a-t-il noté, ajoutant que lesdites réformes sont inspirées des choix délibérés du Royaume, basés sur la valorisation du capital humain et la promotion de la dynamique des territoires locaux et régionaux dans le cadre d’un développement durable, équitable et générateur de richesses et d’emplois.



De son côté, le directeur de l’ENCG Dakhla, Aziz Sair, a relevé que le choix de la ville de Dakhla pour abriter ce congrès est de nature à mettre en exergue les réalisations du Royaume dans les provinces du Sud du Maroc, à la lumière du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud.



De même, M. Sair a noté que la particularité de cette quatrième édition est de mettre en interaction le chercheur-académicien et l’acteur économique, en vue d'élaborer des recommandations à fort impact dans le domaine de la gestion entrepreneuriale et territoriale.



En marge de ce congrès, 12 conventions ont été signées entre les universités et établissements d’enseignement supérieur marocains et étrangers dont le Congo, le Portugal, le Cameroun et la Grande-Bretagne.



Par ailleurs, l’AMG a conclu une série de conventions avec plusieurs établissements universitaires nationaux, à savoir les ENCG de Tanger, d’Agadir, de Dakhla et de Fès, l'Université Ibn Zohr d’Agadir, l’Université Hassan II de Casablanca et l'Université Mohammed V de Rabat, avec pour objectif de promouvoir la recherche scientifique en matière de gestion et d’échanger les expertises entre les parties signataires.



Ce congrès qui a été marqué par la présence notamment du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, est organisé en partenariat avec les Facultés des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Rabat Agdal et d’Aïn Chock à Casablanca et l'Ecole supérieure de commerce et d'administration des entreprises (ESCAE).



Plusieurs thématiques ont été abordées lors de ce conclave, portant notamment sur "La résilience et relance du tourisme: Quelles stratégies d’adaptation?", "Le capital humain et compétitivité", "L'innovation technologique et compétitivité des organisations", "GRH et transformation digitale" et "L’entrepreneuriat et l’internationalisation des entreprises".