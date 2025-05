Compétition nationale des start-up: la finale de la 6ème édition prévue le 24 mai à Oujda

09/05/2025

La finale de la sixième édition de la compétition nationale des start-up «Innov Days 6.0» se tiendra, le 24 mai courant à Oujda, sous le thème «L’innovation au service de l’industrie nationale».



Organisé par le cluster Valbiom Maroc en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et de Service de l’Oriental (CCISO), cet événement vise à primer les vingt meilleurs projets innovants ayant un impact significatif sur l'industrie marocaine.

L’appel à projet de cet événement a été lancé le 27 janvier dernier, selon un communiqué des organisateurs.



En parallèle de la finale d’«Innov Days 6.0», le cluster Valbiom va primer huit lauréats de la compétition «Gold Patent 3.0» à l’échelle nationale, une initiative qui vise à encourager les porteurs de projets à protéger leurs innovations en déposant des brevets auprès du cluster Valbiom conformément à la convention de partenariat signée avec l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) en 2023, rapporte la MAP.



En outre, précisent les organisateurs, trente lauréats de la compétition «Innov Indus 4.0», qui récompense des projets collaboratifs innovants à l’échelle nationale, seront également mis à l'honneur lors de cet événement.



Ces distinctions, note la même source, soulignent l’engagement du cluster à soutenir les start-up marocaines dans la valorisation de leurs inventions et à favoriser la transformation des idées en solutions concrètes pour l’industrie marocaine.



A travers cette initiative, le cluster Valbiom et la CCIS de l’Oriental cherchent à mettre l'innovation technologique et la recherche appliquée, au service des secteurs stratégiques de l'économie nationale, relève le communiqué, faisant savoir que la finale de la 6ème édition sera marquée par la présence d'éminents experts et de chercheurs marocains de renom qui interviendront sur des thématiques d'actualité et partageront leurs visions pour l'avenir de l'innovation industrielle au Maroc.



Le cluster Valbiom Maroc est une structure labellisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Sa mission principale est de stimuler le développement de l'industrie marocaine à travers l'innovation, tout en promouvant des projets collaboratifs innovants qui contribuent à la création d'emplois et de valeur ajoutée dans toutes les régions du Royaume.