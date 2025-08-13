Compensation : Les émissions de dépenses baissent de 19,2% à fin juillet

13/08/2025

Les émissions de dépenses au titre de la compensation se sont établies à près de 6,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2025, en baisse de 19,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).



Ces émissions représentent un taux de réalisation de 38% du total des prévisions de la loi de Finances 2025, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).



D’après la même source, les dépenses de fonctionnement émises ont été de 195,3 MMDH, dont 104,1 MMDH pour les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 11,5%, rapporte la MAP.



Les dépenses de matériel ont progressé de 11% à 51 MMDH et les dépenses des charges communes ont augmenté de 39,1% à 29 MMDH.



La part du budget général dans les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux a augmenté de 39,7% en raison notamment de la hausse des remboursements de la TVA à l’intérieur (7,81 MMDH contre 5,99 MMDH) et des restitutions de l’IS (3 MMDH contre 1,69 MMDH).