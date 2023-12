Compensation : Baisse des dépenses de 21,5% en novembre dernier

17/12/2023

Les émissions de dépenses au titre de la compensation se sont établies à près de 24,09 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2023, accusant ainsi un recul de 21,5% sur un an.



Selon la TGR, ces émissions représentent un taux de réalisation de 90,6% du total des prévisions de la loi de Finances 2023. Les dépenses de fonctionnement émises ont été de 246,2 MMDH, dont 137,8 MMDH pour les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 3,3%, a-t-elle indiqué dans son bulletin de statistiques.



Les dépenses de matériel ont augmenté de 12,6% à 57,7 MMDH et les dépenses des charges communes ont baissé de 5,2% à 40,6 MMDH, en raison notamment de la diminution de 21,5% des émissions de la compensation (24,1 MMDH).



La part du budget général dans les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux s'est repliée de 3,2% en raison de la hausse des restitutions de l'impôt sur les sociétés (1,32 MMDH) et de la baisse des remboursements de la TVA à l'intérieur (8,31 MMDH).