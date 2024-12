Communiqué : Société Générale Maroc dévoile sa nouvelle gouvernance

03/12/2024

Moulay Hafid Elalamy, président

président Moulay M’Hamed Elalamy, vice-président

vice-président Layla M’Zali, membre

membre Driss Benhima, membre indépendant

membre indépendant Ghita Lahlou, membre

membre Jean-Luc Parer, membre indépendant

membre indépendant Mehdi Ghissassi, membre indépendant

membre indépendant Caroline Zanaret-Giros, membre indépendant

membre indépendant Amine Lahrichi, membre

membre Abdelhalim Fadil, membre

membre Fadwa Ben Saad, membre.

Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire.

Président du Directoire. Asmae Hajjami, Directrice Générale et membre du Directoire en charge des Technologies, des Ressources et de la supervision des filiales du groupe

Directrice Générale et membre du Directoire en charge des Technologies, des Ressources et de la supervision des filiales du groupe François Marchal, Directeur Général et membre du Directoire en charge du Corporate et de la Banque d’Investissement

Directeur Général et membre du Directoire en charge du Corporate et de la Banque d’Investissement Mehdi Benbachir, Directeur Général et membre du Directoire en charge de l’Exploitation

Directeur Général et membre du Directoire en charge de l’Exploitation Jérôme Brun, Directeur Général Adjoint et membre du Directoire en charge de la supervision et du pilotage des Risques et de la Finance.

À la suite de l’opération de cession conclue entre le Groupe Société Générale et le Groupe Saham, le Conseil de Surveillance de Société Générale Maroc s’est réuni le 3 décembre pour procéder au renouvellement de ses instances de gouvernance et de gestion.Après avoir salué et remercié Monsieur Jean-Luc Parer pour son mandat réussi en tant que Président du Conseil de Surveillance, le Conseil de Surveillance a nommé Monsieur Moulay Hafid Elalamy Président du Conseil de Surveillance.Par ailleurs, le nouveau Conseil de Surveillance confirme et renouvelle les mandats des membres du Directoire.Sur proposition du Président Moulay Hafid Elalamy, le Conseil de Surveillance a nommé Jérôme Brun en tant que Directeur Général Adjoint et nouveau Membre du Directoire en charge de la supervision et du pilotage des Risques et de la Finance.À l’issue de la réalisation de l’opération de cession et conformément à la réglementation boursière applicable, Saham Finances, Société Générale Marocaine de Banques et Investima – agissant de concert au sens de la loi n°26-03 relatives aux offres publiques sur le marché boursier – déposeront une offre publique d’achat obligatoire visant les actions Eqdom.: « Saham se réjouit d’intégrer Société Générale au Groupe et lui apportera tout son support. Le Conseil de Surveillance confirme le Directoire dans ses fonctions et l'appuiera pour renforcer les fondamentaux de la banque et améliorer en continu la qualité de service à ses clients.»: « Au nom de l’ensemble du Directoire et des collaborateurs, je tiens à remercier le Conseil de Surveillance pour la confiance renouvelée envers notre équipe de management. Nous sommes pleinement engagés à accompagner cette nouvelle étape de développement de la banque, avec pour priorité l’accompagnement de nos clients et la contribution au dynamisme économique du pays.»