Communiqué: L'Alliance progressiste réitère son engagement pour la lutte contre toutes les formes de violence fondée sur le genre

27/11/2024





Alors que nous célébrons la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes le 25 novembre, l’Alliance progressiste réaffirme son engagement indéfectible à lutter contre toutes les formes de violence fondée sur le genre. Cette année, nous mettons en lumière les luttes uniques auxquelles sont confrontées les femmes en politique et dans le militantisme, qui sont ciblées de manière disproportionnée par la violence visant à faire taire leur voix et à les exclure de la vie publique.

Nous sommes unis contre toutes les formes de violence visant les femmes dans la vie publique. Du harcèlement en ligne vicieux, y compris les menaces et les campagnes de désinformation, à l’intimidation physique et aux attaques, la violence fondée sur le genre contre les femmes occupant des postes de direction porte atteinte à la démocratie et au progrès social. Il s’agit non seulement d’une violation de leurs droits, mais aussi d’une attaque contre les principes de justice et d’égalité qui sous-tendent les sociétés démocratiques.

Les femmes en politique et dans le militantisme sont confrontées à des abus numériques incessants, notamment des discours de haine, des doxxings et des menaces de violence sexuelle. Ces tactiques en ligne visent à discréditer leur travail et à les exclure du discours public ;

Car dans toutes les régions du monde, les femmes leaders, les journalistes et les militantes sont confrontées au harcèlement physique, aux menaces et même aux tentatives d’assassinat, destinés à éroder leur détermination et à limiter leur participation à la gouvernance ;

Car cette violence est systémique et politique, conçue pour maintenir les déséquilibres de pouvoir existants et décourager les femmes d’accéder à des rôles d’influence et de prise de décision ;

Car nous ne pouvons surmonter les raisons structurelles de la violence basée sur le genre qu’en transformant les structures patriarcales en cadres juridiques justes pour le genre. Et pour que cela se produise, des hommes et des femmes partageant les mêmes idées doivent galvaniser les ressources, les données, la force et le soutien dans le long cheminement vers un monde plus égalitaire et plus sûr pour nous tous.

En ce jour important, l’Alliance progressiste réaffirme son engagement à :

Sensibiliser : mettre en lumière les expériences des femmes en politique et dans l’activisme, en veillant à ce que leurs luttes et leur résilience inspirent une action mondiale.

Plaider à obtenir des protections plus solides : faire pression pour des mesures juridiques et institutionnelles complètes pour protéger les femmes leaders et tenir les auteurs de ces actes responsables.

Promouvoir des espaces numériques plus sûrs : Soutenir les initiatives qui régulent les plateformes numériques pour lutter contre le harcèlement en ligne tout en préservant la liberté d'expression.

Autonomiser les survivants : Soutenir les programmes qui fournissent aux survivants de la violence sexiste les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail de manière sûre et efficace.

Défendre les droits de l'Homme et le droit international : Protéger les femmes, en particulier dans les régions touchées par la déshumanisation, la guerre, l'occupation, la soumission et le régime autoritaire. Dans ces contextes, les femmes sont exposées à un risque accru de violations et de violences.

Sans une promotion constante des droits de l'Homme et de l'Etat de droit, la démocratie ne peut exister. Nous appelons les acteurs politiques à veiller à ce que ces protections soient respectées, car elles sont le fondement de la paix, de la justice et de l'égalité.

Nous considérons cette journée comme une journée de résistance à la violence sexiste et de soutien aux autres militants et politiciens. Nous devons créer un environnement mondial dans lequel les femmes peuvent diriger sans crainte, contribuant pleinement au tissu politique et social de leurs communautés.

Nous exhortons les gouvernements, les partis politiques, la société civile, le secteur privé, en particulier les entreprises technologiques, à prendre des mesures décisives contre la violence sexiste. Mettre fin à la violence contre les femmes en politique et dans le militantisme ne signifie pas seulement parvenir à l'égalité des sexes, mais est fondamental pour l'intégrité et la vitalité de nos institutions démocratiques.

Ensemble, nous pouvons et devons mettre fin à la violence sexiste. Il n'y a aucune excuse.