Commission provisoire de la presse: Adoption de programmes de formation continue, de déontologie et d'éducation aux médias

12/11/2024

L'Assemblée générale de la Commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l'édition, réunie vendredi en session ordinaire, a approuvé des programmes en matière de formation continue, de déontologie et d'éducation aux médias, en plus de lecture de journaux.



Dans un communiqué, la commission explique avoir décidé de reprendre le programme de formation continue dans différentes régions du Royaume, à condition que ces ateliers soient regroupés dans certaines villes, avec un accent particulier sur des thématiques axées sur la déontologie de la presse et l'utilisation des nouvelles technologies, outre la formation dans les domaines techniques, entre autres.



En parallèle, poursuit la même source, la commission organisera des rencontres sur diverses questions ayant trait au journalisme, notamment le respect de la déontologie de la presse, ainsi que les défis auxquels sont confrontées les entreprises de presse et les problématiques soulevées par l'accès à la profession, ainsi que toutes les questions relatives à la formation et à la formation continue.



La Commission provisoire a également approuvé un plan global lié aux problèmes posés par l'utilisation des nouvelles technologies et a élaboré un programme spécial pour l'éducation aux médias.



La commission s'emploie à "s'adresser aux différentes parties, officielles et non officielles, qui peuvent contribuer à faire face aux différents phénomènes et pratiques négatifs émanant de l'utilisation abusive des nouvelles technologies de communication", précise-t-on.



Et d'ajouter que la commission "a convenu de proposer un programme visant à stimuler la lecture de la presse papier, qui continue de jouir d'un intérêt particulier dans la plupart des pays, et ce en dépit de la forte concurrence de la presse digitale", rappelant, à cet égard, les nombreuses expériences internationales qui ont contribué à préserver le statut de la presse papier, à travers des politiques publiques ayant prouvé leur efficience.