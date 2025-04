Commission de soutien à l’organisation des festivals cinématographiques Plus de 6,7 MDH octroyés pour 29 projets

06/04/2025

La Commission de soutien à l'organisation des festivals cinématographiques, qui s’est réunie les 3 et 4 mars à Rabat, a retenu 29 festivals et manifestations pour bénéficier de son soutien financier d'un montant global de 6.770.000 DH.



La Commission a examiné 31 dossiers de demande de soutien et a reçu les organisateurs des festivals et manifestations qui ont présenté et défendu leurs projets, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM).



Ainsi, la Fondation du Festival international du cinéma méditerranéen de Tétouan, organisatrice de cette manifestation cinématographique, recevra un soutien financier de 1.300.000 DH pour la 30ème édition du festival, alors que le Festival international du cinéma africain, initié par la Fondation du même nom, bénéficiera de 1.200.000 DH pour sa prochaine édition.



De son côté, l'Association pour l'animation culturelle et artistique dans les provinces du Sud obtiendra 700.000 DH pour le Festival international du film de Dakhla.

Le Festival international de cinéma d'animation de Meknès (FICAM), organisé par la Fondation Aïcha, se verra allouer 600.000 DH, un montant équivalent à celui octroyé au Festival international du documentaire, initié par l'Association pour la culture et l’éducation par l’audiovisuel.



Le Festival international du cinéma indépendant de Casablanca, organisé à l'initiative du Centre marocain d'éducation à l'image, bénéficiera quant à lui de 300.000 DH.



Le Festival du film arabe de Casablanca, porté par l'Association Imtidad pour la culture et le développement, recevra 250.000 DH, tandis que l'Association Assa du cinéma et du théâtre, organisatrice du Festival national d'Assa de cinéma du Sahara, se verra attribuer 200.000 DH.



Par ailleurs, une enveloppe de 150.000 DH sera allouée à l’Association Talassemtane pour l’environnement et le développement (ATED) afin d’organiser le Festival international des films de l'environnement.



De son côté, l'Atelier Commedia pour la créativité cinématographique sera doté de 140.000 dirhams pour organiser le Festival international du court-métrage, alors qu'une somme de 120.000 DH sera octroyée au Festival international du film Rabat Comedy initié par le Centre marocain pour les initiatives de développement (CMID) et au Festival national cinématographique "Caméra Kids” organisé par l'Association marocaine pour le développement de l'audiovisuel et du théâtre éducatif.



Une somme de 100.000 dirhams sera consacrée au Festival international du film d'Al Hoceïma (Association Fondation Rif Culture et Cinéma), au Festival Nour de Casablanca (Association Nour pour les cultures et les arts) et au Festival international du film amateur (Association message d'art pour le développement et la créativité).



Le Festival du cinéma marocain amazigh "TAFSUT" et le Festival international du film Cap Spartel organisés, respectivement, par l'Association “Anarouz” pour le développement et la communication culturelle et l'Observatoire marocain de l'image et des médias, bénéficieront quant à eux de 80.000 dirhams.



La commission d'aide a, par ailleurs, consacré une enveloppe de 60.000 DH pour le soutien du Festival des créations cinéma de l'élève (Association Farah pour l'éducation, la culture et les art, du Festival international du cinéma du réel (Association Lions du Nord pour la culture et les arts) et du Festival Rif du film amazigh (Association atelier du cinéma).



En outre, un montant de 50.000 DH a été réservé à la 3ème édition du Festival du cinéma scolaire de Safi (Association Ciné-Safi pour l'art et la culture), au 6ème Festival international Dcheira du cinéma (Association Ayouz pour la culture, l'art et le développement), à la 3ème édition du Festival international de l’Atlas du film (Association du festival de l’Atlas du film international), ainsi qu'à la 13ème édition du Festival international du film pour enfants et jeunes de Chefchaouen de l'association éponyme.



La même somme a été allouée à la 10ème édition du Festival du printemps d’Agora du cinéma et de la philosophie (Association des amis de la philosophie), à la 3ème édition du Festival national Azan du film éducatif (Association dramatique pour la créativité artistique), à la 2ème édition du Festival du cinéma de la femme et d’enfant (Fondation Banssa pour le développement et la culture), à la 6ème édition du Festival Joussour de la créativité cinématographique, de l'association du même nom, et à la Nuit Blanche du cinéma et du droit à l'éducation (Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l’Homme).



La Commission d'aide à l'organisation des festivals cinématographiques s'est réunie sous la présidence de Mme Khadija Alami Laâroussi et en présence de ses membres, Sabah El Fayssali, Malika Maielainin, Asmae Krimech, Imane Mesbahi, Ahmed Aafach, Bouaâza El Bouchtaoui et Mohammed El Missi.