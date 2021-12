Commission d’ aide à la production des œuvres cinématographiques

Les projets de films admis à l’avance sur recettes

27/12/2021

La Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques qui a tenu sa troisième session les 20, 21, 22 et 24 décembre, a dévoilé les projets de films admis à l’avance sur recettes au titre de l’année 2021.



Lors de cette session, la Commission a examiné, pour l’avance sur recettes avant production, 29 projets de long métrage, 4 projets de court métrage et 1 projet pour la contribution à l’écriture du scénario, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM), ajoutant qu’elle a également procédé à l’examen pour l’avance sur recettes après production d'un film de long métrage, un documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani et deux films de court métrage.



Dans la catégorie des documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, la Commission a examiné 35 projets candidats à l’avance sur recettes avant production, précise la même source.



Au termes de ses délibérations, la Commission a décidé d’accorder dans la catégorie des films de fiction, une avance sur recette (après production) d’un montant de deux cent mille dirhams (200.000,00 DH) au film documentaire intitulé "Essadabe" présenté par la société "Plot Pictures", qui sera réalisé par Oamar Mayara, d’après son propre scénario et d’un montant de cent cinquante mille dirhams (150.000,00 DH) au court métrage intitulé "Le Pécheur et l'Histoire" présenté par la société "Sahara Com Prod", qui sera réalisé par Mohamed Bouhari, d’après son propre scénario.



Par ailleurs, une avance sur recettes avant production d’un montant de cinq millions de dirhams (5.000.000,00 DH) est accordé au projet de film de long métrage intitulé Autisto présenté par la société "Valkyries Productions" qui sera réalisé par Gerome Maurice Cohen Olivar, d’après son propre scénario.



Aussi, la Commission a décidé d’octroyer un montant de cinq millions de dirhams (5.000.000,00 DH) au projet de film de long métrage intitulé "Shlomo" présenté par la société "Intaj 212" qui sera réalisé par Mohammed Marouazi, d’après le scénario de Yassine Zizi et Abdellatif Chouta.



De surcroît, un montant de quatre millions trois cent vingt-cinq mille dirhams (4.325.000,00 DH) est accordé au projet de film de long métrage intitulé "La nuit du destin" présenté par la société "Gumus Productions" qui sera réalisé par Mourad Boucif, d’après son propre scénario, poursuit le communiqué, notant qu’il a également été décidé d’allouer quatre millions trois cent vingt-cinq mille dirhams (4.325.000,00 DH) au projet de film de long métrage intitulé "Les Damnes ne pleurent pas" présenté par la société "Kasbah Films Tangier" qui sera réalisé par Faisl Boulifa, d’après son propre scénario.



Un montant de deux cent mille dirhams (200.000,00 DH) est accordé au projet de film de court métrage intitulé "Ce que la mer emporte" présenté par la société "Sigma Technologies" qui sera réalisé par Nayl Fassi-Fihri, d’après son propre scénario.



S'agissant des documentaires sur le culture, l'histoire et l'espace sahraoui Hassani, une avance sur recettes (avant production) d'un montant de six cent cinquante mille dirhams (650.000,00 DH) est accordée au projet de documentaire intitulé "Le défi de femmes" présenté par la société "Sada Rimal Production Media" qui sera réalisé par Loubna El Younssi, d'après le scénario de Abdellah El Kenti.



En outre, une avance sur recettes (avant production) de six cent cinquante mille dirhams (650.000,00 DH) est accordée au projet de documentaire intitulé "Les Cubaraouis" présenté par la société "Misomedia" qui sera réalisé par Abdelaziz Khouadir, d’après le scénario de "Ever Miranda Palacio", ajoute le communiqué, relevant qu'un montant de six cent cinquante mille dirhams (650.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé "Uterus de Sahara"/ présenté par la société "GR-HM Tanmia" qui sera réalisé par Malika Maalainne", d’après son propre scénario.



Egalement au volet des documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, la Commission a décidé d’octroyer un montant de six cent cinquante mille dirhams (650.000,00 DH) au projet de documentaire intitulé présenté par la société "Hommes Bleus PAV" qui sera réalisé par "Mohamed Marouane Kamal", d’après le scénario de Ali Labrassi, alors qu'un montant de six cent cinquante mille dirhams (650.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé présenté par la société “LMK Production” qui sera réalisé par “Fatine Khalkhal”, d’après le scénario de ”Lalla Khadijatou Dadda”.



Dans la même veine, un montant de six cent cinquante mille dirhams (650.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé présenté par la société “Laayoune Pro“ qui sera réalisé par “Chakir Lakhlifi”, d’après le scénario de “Ahmed Zergane”, indique la même source, faisant savoir qu'une somme de six cent cinquante mille dirhams (650.000,00 DH) est accordée au projet de documentaire intitulé présenté par la société “Solomon Film Studios” qui sera réalisé par “Salem Ballal”, d’après le scénario de “Hassan Dahay”.



En ce qui concerne la contribution à l’écriture de scénario, le CCM relève qu'un montant de quarante mille dirhams (40.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé “Hajitak Majitak” / présenté par la société “South Point” qui sera réalisé par “Youssef Hassik” d’après le scénario de “Othmane Sailoum”, ajoutant que la même somme est accordée au projet de documentaire intitulé “Marocanité du Sahara”, le témoignage De Mogador“ présenté par la société “Tagant Prod” qui sera réalisé par ” Mohamed Nesrate” d’après le scénario de “Mohamed Abdallah Fahmi”.



Dans le même registre, un montant de quarante mille dirhams (40.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé présenté par la société “Colors Prod” qui sera réalisé par “Abdellatif Nassib” d’après le scénario de “Rachid El Bekkay”, en plus de la même somme accordée au projet de documentaire intitulé présenté par la société “Ibdaa Laayoune Production” qui sera réalisé par “Taoufik Charafddine” d’après le scénario de “Moulid Ezzahir”.