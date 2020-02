Comment se remettre au plus vite d'un rhume

11/02/2020

Il semble qu'en ce moment, tout le monde souffre du rhume ou de la grippe, et personne n'aime ça. On a donc envie de faire tout ce que l'on peut pour se débarrasser de la maladie. Voici les conseils de la docteure Jenna Macciochi.

«Si vous voulez vraiment donner à votre corps la force de se remettre vite, il faut bien dormir. Surtout si vous avez de la fièvre, le système immunitaire a besoin de repos. La fièvre est là pour vous aider à vaincre le virus, mais cela demande de l'énergie, et du repos ainsi que de bons repas sont essentiels», explique-t-elle.

«Si vous vous sentez mal, vous serez tentés de vous réconforter avec de la nourriture, ou des en-cas sucrés. C'est une erreur. Votre corps a besoin d'énergie pour se battre contre le rhume, donc gardez votre habitude de manger des repas sains et légers, faciles à digérer. Privilégiez la soupe ou les bouillons, faites en sorte que vous ayez votre dose quotidienne de polyphénols en mangeant des légumes, des oignons ou de l'ail, qui sont aussi anti inflammatoires. Et ne mangez pas trop de sucre, comme des boissons ou des biscuits, car cela limite votre potentiel d’absorption de la vitamine C ».

«Le paracétamol est utilisé dans des boissons pour aider à réduire les symptômes tels que les toux, les éternuements, ou le nez qui coule. Aussi déplaisants que puissent être ces symptômes, ils sont la preuve que votre système immunitaire se défend contre le virus. Si vous sentez que vous allez être malade, travaillez sur votre système immunitaire plutôt que sur les symptômes, et vous irez mieux plus vite. De grosses doses de vitamine C et D, ainsi que le zinc sont censés aider au rétablissement».