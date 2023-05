Comment retrouver l'équilibre alimentaire après le Ramadan sans tomber dans les excès

05/05/2023

Le Ramadan permet une purification du corps et de l’esprit ainsi que le développement d’une discipline et d’une maîtrise de soi qui accompagneront l'individu toute l'année. En effet, le jeûne est une des meilleures pratiques pour mettre en place un rééquilibrage physique, à travers une nutrition plus réduite et plus saine.



Le retour à un régime alimentaire normal après le mois de Ramadan peut avoir des effets fort désagréables sur la santé, étant donné que le corps s'est habitué à un mode d’alimentation spécial pendant tout ce mois de piété. Par conséquent, il est important de faire la transition de manière progressive, pour permettre au corps de se réadapter après un mois de jeûne.



"Les impacts positifs du jeûne sur le corps humain sont très nombreux, notamment la régularisation des hormones dans le corps, un effet détox éliminant les toxines qui se cumulent pendant les mois précédents", a affirmé, dans ce sens, Oumaima Nia, diététicienne et nutritionniste.



Dans un entretien avec la MAP, elle a précisé que le mois de Ramadan permet également d’avoir un transit intestinal en bonne santé et une bonne digestion, "mais pour bénéficier de cela, nous devons bien adopter durant le Ramadan une alimentation saine et équilibrée".



Mme Nia a ainsi expliqué que la phase de transition (Ramadan et post Ramadan) est une période sensible, car "si nous ne faisons pas attention à notre alimentation, cela peut engendrer plusieurs problèmes digestifs tels que la gastrite, la diarrhée, les vomissements, les brûlures ou encore les ballonnements", d'où l'intérêt de veiller à suivre quelques conseils pour éviter ce genre de problèmes.



Pour le ftour matinal, il faut éviter de prendre les gâteaux et les viennoiseries ainsi que les "msemen" et "bghrir" (qui sont riches en gras et en sucre), a-t-elle ajouté, soulignant qu’il faudrait plutôt opter pour un ftour "ordinaire et équilibré" contenant une boisson (thé ou café), un féculent (de préférence complet, comme pain ou hercha) ou "hsoua" (soupe traditionnelle), un produit laitier/protéine (œuf, lait ou fromage), ainsi que du miel ou de la confiture et des fruits.



En ce qui concerne le déjeuner, la diététicienne conseille de toujours commencer par une salade de crudités (riche en fibres, vitamines et sels minéraux) qui a un effet rassasiant, ce qui va "freiner" le corps pour ne pas consommer une grande quantité de plats copieux.



Pour le soir, a-t-elle enchaîné, il est préférable de manger léger (soupe de légumes ou salade) pour laisser le système digestif se reposer, puisqu’il vient de reprendre son travail à plein temps.



Et de conclure que pour préserver tous les bienfaits acquis durant ce mois, il est primordial de respecter les horaires des repas (pour garder une bonne digestion) et ne pas dépasser 3 repas par jour, avoir une alimentation diversifiée, et surtout équilibrée, bien s'hydrater durant toute la journée (1.5 à 2L/jr), éviter de manger les fast-foods et les aliments industriels, et surtout avoir une activité physique pour stimuler le métabolisme du corps (30min de marche/J minimum).



Par Safaa Abou El Houda (MAP)