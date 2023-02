Comment prévenir les crises humanitaires

19/02/2023

Le monde est au milieu de la pire crise alimentaire de l'histoire moderne. Alors qu'une confluence de crises géopolitiques, économiques et climatiques alimente les pénuries mondiales, 326 millions de personnes dans des dizaines de pays ont besoin d'une aide humanitaire, dont 222 millions sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et jusqu'à 50 millions risquent de mourir de faim.



Les pays les plus pauvres ont été les plus durement touchés par la hausse des prix alimentaires mondiaux provoquée par la guerre en Ukraine. Et avec la catastrophe climatique imminente qui menace d'aggraver les effets des conflits et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le secteur humanitaire doit adopter une approche plus proactive et anticipée face à la crise de la faim croissante.



Jusqu'à relativement récemment, les organisations humanitaires n'accordaient pas beaucoup d'attention au changement climatique. Mais la prolifération des urgences humanitaires liées aux conditions météorologiques a amené le secteur à reconnaître la menace que la crise climatique fait peser sur les pays à faible revenu et sur le système alimentaire mondial.



Alors que les inondations et les vagues de chaleur meurtrières qui ont frappé l'Europe au cours des deux dernières années ont montré que même les pays considérés comme relativement sûrs ne sont pas à l'abri des phénomènes météorologiques extrêmes, les pays en développement sont beaucoup plus vulnérables. En 2021, 94 % des déplacés internes le sont devenus suite à des aléas climatiques. Les inondations de l'année dernière au Pakistan, qui ont choqué le monde, ont submergé un tiers du pays , fait plus de 1.730 morts , touché 33 millions de personnes et causé des pertes économiques estimées à 16,3 milliards de dollars .

Le changement climatique provoquant des crises humanitaires dans le monde entier, le nombre de personnes ayant besoin d'aide a augmenté de 40% au cours de l'année écoulée.



En réponse aux besoins croissants, le financement des causes humanitaires a presque doublé au cours de la dernière décennie, atteignant 31,3 milliards de dollars en 2021. Mais alors que le financement a augmenté, le défi auquel sont confrontées les agences internationales et les ONG aujourd'hui est de maximiser l'impact de ces ressources et de responsabiliser les communautés locales. et les organisations nationales.



Dans l'état actuel des choses, les deux tiers de toutes les contributions directes aux causes humanitaires vont aux agences des Nations unies et aux organisations internationales de premier plan comme la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Alors que ces grandes institutions jouent un rôle crucial, les initiatives communautaires ont souvent une meilleure compréhension des contextes locaux. Les plus grands donateurs et ONG du monde semblaient le reconnaître lorsqu'ils ont lancé l'initiative Grand Bargain en 2016, s'engageant à fournir 25% du financement humanitaire aux organisations locales. Mais sept ans après l'annonce de l'accord, le chiffre est toujours inférieur à 2%.



Jusqu'à présent, le modus operandi du secteur a été réactif. Qu'il s'agisse d'Haïti, d'Ethiopie ou du Pakistan, les méthodes sont les mêmes : une crise éclate, un appel humanitaire est lancé, des fonds sont levés et l'aide est acheminée plusieurs jours (voire des mois) plus tard. Mais en nous appuyant sur la science du climat, nous pouvons anticiper les risques et répondre aux besoins humanitaires avant qu'ils ne deviennent des urgences.



L'action anticipatrice, définie comme «agir en amont des événements dangereux prévus pour prévenir ou réduire les impacts humanitaires aigus avant qu'ils ne se produisent complètement », implique des mécanismes de prévision et des déclencheurs et seuils convenus à l'avance pour débloquer des fonds à l'avance.



En répondant ainsi aux besoins, nous pouvons apporter une aide plus efficace et plus digne. En 2019, par exemple, le gouvernement sénégalais et Start Network ont ​​chacun souscrit des polices d'assurance contre la sécheresse, leur permettant de recevoir des financements pour l'action humanitaire et de coordonner les mesures de protection des communautés à risque.



Mais l'action anticipatrice a aussi ses limites. Comme le montre un récent rapport de Start Network, toutes les crises ne peuvent pas être prévues ou modélisées. Même dans ce cas, l'adoption de cette approche permettrait aux acteurs et aux organisations humanitaires d'être proactifs, d'améliorer leur efficacité et d'empêcher que des événements potentiellement mortels ne se transforment en catastrophes à grande échelle.



Le système mondial d'aide a besoin d'une réforme rapide. Bien que certains progrès aient été réalisés ces dernières années, la plupart d'entre eux ont été transactionnels plutôt que transformateurs. Certes, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont complexes et multidimensionnels, et nous ne pouvons faire abstraction de la dimension politique de l'action humanitaire. Certains peuvent croire que la nécessité ou le désespoir obligeront le secteur à changer pour le mieux, mais l'intensification de l'action anticipative menée localement représente une voie beaucoup plus prometteuse.



La crise climatique actuelle offre une opportunité unique pour une réforme humanitaire fondée sur des preuves. Dans notre monde axé sur les données, il n'y a aucune raison d'attendre qu'une catastrophe se produise. En anticipant les risques et en planifiant à l'avance, nous pouvons protéger les communautés vulnérables et rendre le monde plus sûr.



Par Myriam Castaneda Solares

Responsable du plaidoyer chez Start Network, un réseau mondial d'ONG humanitaires