Comment naviguer sur les vagues de la transition énergétique et maximiser la part d’opportunité ?

11/07/2024

« – Hélas ! je crains qu'un des immortels ourdisse une ruse contre moi en m'ordonnant de me jeter hors du radeau; mais je ne lui obéirai pas aisément, car cette terre est encore très éloignée où il dit que je dois échapper à la mort; mais je ferai ceci, et il me semble que ce soit le plus sage : aussi longtemps que ces pièces de bois seront unies par leurs liens, je resterai ici et je subirai mon mal patiemment, et dès que la mer aura rompu le radeau, je nagerai, car je ne pourrai rien faire de mieux».1



Lorsqu’on est en face des vagues de la complexité et on a peu ou pas d’information, il faudrait faire ce qu’on pourrait faire de mieux. Rester figé par le dilemme ou attendre que les choses se clarifient davantage revient à périr : en économie, cela revient à laisser échapper l’opportunité. La transition énergétique n’offre pas uniquement une seule mais un bouquet d’opportunités. Il faudrait agir pour les exploiter.



Transition énergétique : des fossés à combler ou un bouquet d’opportunités



Dans le scénario Zéro Emissions en 2050, la production mondiale de voitures électriques sera multipliée par six d'ici 2030; la demande d'électricité augmentera de 25%. La fabrication d’une voiture électrique de taille typique nécessite cinq fois plus de matériaux (matériaux critiques comme le cuivre, le lithium, le cobalt et le nickel) qu’une voiture ordinaire. 1



L’écart est important dans le domaine des infrastructures habilitantes. La longueur mondiale des lignes de transport d’électricité augmentera d’environ 185% et celle des lignes de distribution de près de 165% sur la période 2021-2050, 85% des ajouts auront lieu dans les économies émergentes. Le commerce de l'hydrogène à faible émission, aujourd'hui quasiment inexistant, couvrira plus de 20% de la demande mondiale d'hydrogène marchand d'ici 2030. La capacité annuelle d'injection et de stockage de CO2 passe d'environ 42 millions de tonnes (Mt) aujourd'hui à environ 1,2 gigatonnes (Gt) d’ici 2030. 2



Une nouvelle économie est en train d'émerger créant de nombreuses opportunités, mais englobant certes, plusieurs risques. Une forte concentration géographique de la production ou de la distribution créera des goulots d'étranglement et rendra la chaîne de valeur plus vulnérable. Par ailleurs, le délai de réalisation des projets, composante fondamentale de cette transition, fera osciller les autres composantes notamment l’offre et la demande.



Des politiques industrielles de soutien ont été lancées comme l'lRA (Inflation Reduction Act) aux USA, le plan REPowerEU, l’initiative japonaise de transformation verte et le programme indien d’incitations liées à la production. Tous les pays s’engagent à investir dans l’économie des énergies renouvelables espérant assurer leur part de cette opportunité historique. Ces initiatives accéléreront les plans de transition et placeront les pays en développement dans une situation de concurrence difficile. Cependant, la porte reste encore ouverte aux nouveaux entrants.



La technologie risque de surprendre



Dans le domaine de l’énergie verte, l’incertitude technologique est grande et les efforts de R&D sont presque partout. Plusieurs modèles technologiques sont en cours de développement et la technologie qui gagnera aura la part la plus importante du marché. Les modèles de batteries en sont le meilleur exemple. La chimie cathodique joue un rôle important dans la performance. Actuellement, trois catégories de cathodes sont largement utilisées : Oxyde de lithium nickel manganèse cobalt aluminium (NMC), Oxyde de lithium nickel cobalt aluminium (NCA) et Lithium fer phosphate (LFP). Il existe également une batterie à semi-conducteurs, l’une des avancées prometteuses de la technologie. Quel modèle gagnera ? Difficile de répondre à cette question. La seule façon de préserver la part d’opportunité est de s’engager dans le développement des compétences et des aptitudes dans le domaine et suivre tout changement concernant les paramètres fondamentaux de ces batteries :la densité énergétique, la sécurité, le coût et la disponibilité des matériaux.



Une nouvelle économie se met en place, mais sa maturité nécessite encore du temps



Avant que cette nouvelle économie n'atteigne la maturité et les paramètres technologiques ne se stabilisent, de nouvelles approches sont nécessaires et de nouvelles croyances devront être construites afin de mieux outiller le décideur. Dans un secteur immature, l’offre et la demande dépendent d’un grand nombre de préalables : du contexte changeant et des décisions des principaux acteurs. Ces préalables devraient être déclinés en domaines critiques auxquels l’acteur devrait prêter attention et suivre leurs signaux aussi faibles soient-ils, et agir rapidement afin de maximiser la part d’opportunité. Une approche systémique est très utile dont la première étape consiste en la création des éléments constitutifs d’un écosystème. C’est cet écosystème qui garantira la résilience, la flexibilité, la durabilité de la création de la valeur et sera la pierre angulaire de toute stratégie de développement ou de partenariat.

