Comment lutter efficacement contre la baisse des températures

Des températures au-dessous de zéro, ce n’est pas très courant de ce côté-ci

11/01/2019 Chady Chaabi

La vague de froid qui s’est abattue récemment sur le Royaume n’en finit pas de faire grelotter les Marocains. Et si l’on en croit la Direction de la météorologie nationale (DMN), cela ne risque pas de changer de sitôt. Pis, dans certaines villes (voir encadré), d’ici à dimanche, les températures descendront même au-dessous de zéro. De fait, voici quelques astuces révélées par « le magazine Good Health » et relayées par le site « Maxisciences.com » afin de lutter efficacement contre la baisse des températures sans pour autant risquer d’exploser le budget chauffage et prendre le risque de se retrouver avec une facture d’électricité salée comme jamais.



Le chauffage oui, mais avec modération

D’après John Scurr, chirurgien vasculaire à l'University College Hospital de Londres, passer d’une maison chauffée au froid de l’extérieur est le meilleur moyen de déclencher le syndrome de Raynaud. C'est-à-dire, une fois exposés au froid, les petits vaisseaux sanguins ont tendance à se contracter. Du coup, les extrémités ne sont alors plus alimentées de façon idéale en sang, les rendant froides et douloureuses. Selon lui, pour éviter ce genre de sensation, il faudrait veiller à ne pas trop surchauffer la maison et tabler plutôt sur une température ambiante comprise entre 18 et 20°.



Eviter de mettre les mains dans ses poches

Recours instinctif une fois dehors, surtout quand vous égarez vos gants, quelque part, on ne sait où, mettre les mains dans ses poches ne serait pas aussi pertinent que ce que l’on pourrait penser. Et c’est Tim Hutchful de l'Association britannique de chiropractie qui le dit. En effet, ce procédé vous oblige à vous courber en avant et marchez vite. Or, il est plutôt conseillé de marcher avec les mains à l'extérieur, en les balançant d'avant en arrière le long du corps, car « en balançant vos bras, les muscles entrent en action, améliorant la circulation sanguine dans les mains et générant de la chaleur corporelle » révèle-t-il.



Les protéines, votre meilleur allié

L’alimentation tient également une part importante dans la régulation de la chaleur corporelle. Et forcément, il y a des aliments plus efficaces que d’autres, à l’instar des protéines. Leur digestion occasionne l’augmentation de la température corporelle. « Le corps doit travailler dur pour absorber les protéines par rapport aux glucides ou aux lipides. Nous utilisons donc plus d'énergie, ce qui crée de la chaleur et nous permet de rester au chaud», explique la diététicienne Sarah Schenker. Ainsi, avant de quitter vos nids douillets, un petit déjeuner de champion s’impose. Champion dans le sens où il doit être riche en protéines. Du lait au soja et des noix sont fortement conseillés dans cette optique.



Du bonheur pour réchauffer les corps et les cœurs

Que vous soyez casanier de nature ou pas, l’hibernation demeure une solution de repli usuelle en cas de vague de froid. Néanmoins, ce doux euphémisme ne représente sûrement pas la meilleure des solutions. En tout cas, c’est le constat avancé par des scientifiques de l'Université de Toronto. Pour eux, sortir avec vos amis vous gardera plus au chaud. Ils se sont aperçus que l’exclusion sociale augmente la sensation de froid. « Lorsque nous sommes avec des amis, cela nous distrait et nous ne remarquons pas la température de la pièce», ont-ils indiqué. Une étude de l'Université de Southampton va encore plus loin dans l’analyse de l’impact psychologique d’une vie sociale en hiver. Mais cette fois, ce sont les souvenirs et la nostalgie qui seraient un remède efficace contre le froid. Comment ? Tout simplement parce que le fait de se remémorer de bons souvenirs est la promesse de recréer un sentiment de confort physique, entraînant l’augmentation de votre résistance au froid.

Température

Des températures minimales variant entre -07°C et -03°C et des températures maximales allant de 05°C à 10°C sont attendues dans les provinces d’Azilal, Figuig, Ifrane, Jérada, Midelt et Tinghir, a précisé la DMN dans un bulletin météorologique spécial. Dans les provinces d’Oujda-Angad, Al Hoceima, Al Haouz, Boulemane, Béni Mellal, Chefchaouen, Guercif, Ouarzazate, Sefrou, Taza et Taourirt, les températures minimales seront entre -04°C et 00°C, tandis que les températures maximales oscilleront entre 07°C et 12°C, poursuit la même source.

Les températures nocturnes et matinales seront également basses et seront de l’ordre de 00 à 03°C sur les provinces de Benslimane, Berkane, Berrechid, Casablanca, Chichaoua, El Hajeb, El Jadida, El Kelaa des Sraghna, Errachidia, Fès, Fquih Ben Salah, Kénitra, Khemisset, Khénifra, Khouribga, Marrakech, Médiouna, Meknès, Moulay Yacoub, Nouaceur, Ouezzane, Rabat, Rhamna, Safi, Salé, Settat, Sidi Bennour, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Skhirate-Temara, Taounate, Taroudant, Youssoufia et Zagora, conclut le bulletin.