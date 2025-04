Comment l'Afrique doit-elle réagir aux réductions de l'aide étrangère ?

20/04/2025

Une tempête mondiale se prépare – et l'Afrique se trouve directement sur son chemin. Sous la présidence de Donald Trump, les Etats-Unis ont gelé 40 milliards de dollars de financement de l'Usaid, réduisant ainsi 83% des subventions. Les pays donateurs européens réduisent également de manière drastique leurs engagements en matière d'aide à l'étranger, ce qui indique un changement plus large des priorités. Les effets dévastateurs se font déjà sentir dans toute l'Afrique, en particulier dans des secteurs comme les soins de santé, l'éducation et les services sociaux, qui dépendent depuis longtemps d'un soutien extérieur.



Pendant des décennies, les gouvernements africains ont été fortement tributaires de l'aide étrangère, souvent au détriment de la mise en place de systèmes de financement nationaux durables. La vague actuelle de réduction de l'aide met en évidence une réalité désagréable : l'aide étrangère n'est pas fiable par nature. Elle peut être interrompue, réduite ou réorientée à tout moment, sans préavis, et est souvent soumise à des changements politiques dans les pays donateurs.



La crise financière actuelle devrait donc servir de signal d'alarme. Les pays africains doivent reprendre le contrôle de leur avenir en adoptant des stratégies audacieuses et innovantes pour combler les déficits de financement et mettre en place des systèmes de santé résilients et autosuffisants.



A cette fin, les gouvernements africains doivent investir dans des solutions de financement locales pour les services publics essentiels. Dans le secteur de la santé, l'objectif principal devrait être d’atteindre une couverture sanitaire universelle grâce à un système de soins de santé primaires (SSP) solide et bien financé. La plupart des initiatives sanitaires financées par les donateurs – vaccinations, soins aux enfants, nutrition, assainissement et lutte contre les maladies – s'inscrivent parfaitement dans le cadre des soins de santé primaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), jusqu'à 90% des besoins en soins de santé d'un individu peuvent être satisfaits au niveau des soins de santé primaires.



Se concentrer sur la prévention et la promotion de la santé reste donc le moyen le plus rapide et le plus rentable d'améliorer les résultats en matière de santé dans toute l'Afrique.



Les mesures préventives de soins de santé primaires, comme la vaccination des enfants, le dépistage de l'hypertension, les soins prénataux et les services de nutrition, pourraient réduire de manière significative les taux de mortalité chez les mères et les enfants de moins de cinq ans. La malnutrition est responsable de près de la moitié des décès parmi les enfants de ce groupe d'âge, ce qui souligne le besoin urgent de soins précoces et communautaires.



Par conséquent, les gouvernements africains doivent mettre en place des mécanismes indépendants de financement de la santé afin de garantir l'accessibilité et la responsabilité à long terme.



L'assurance maladie représente une opportunité pour les pays africains de s'inspirer de leurs traditions culturelles basées sur la responsabilité collective et le soutien communautaire. Les Zoulous d'Afrique du Sud vivent selon le principe de l'Ubuntu – « Je suis parce que tu es » – tandis que les Igbo du Nigeria défendent l'Ìgwèbụ̀íké (« L'union fait la force »). Ces valeurs profondément enracinées reflètent l'essence même de l'assurance maladie : protéger les individus en mettant en commun les ressources.



Le Rwanda et le Maroc offrent des modèles convaincants de renforcement des systèmes de soins de santé primaires et d'élargissement de l'accès à ces services. L'assurance maladie communautaire du Rwanda, mise en place à l'échelle nationale en 2004, couvre aujourd'hui plus de 90% de la population, ce qui en fait l'un des modèles de financement de la santé les plus efficaces du continent africain. Le régime est financé par une combinaison de primes des membres, de contributions gouvernementales, de dons internationaux et d'autres mécanismes. Il est également soutenu par quelque 59.000 agents de santé communautaires, qui constituent des liens essentiels entre les ménages et les services officiels. Au cours des deux dernières décennies, le programme a permis de réduire les obstacles financiers et de décentraliser la prestation de services, en apportant les soins de santé aux communautés qui en ont le plus besoin.



Au Maroc, le gouvernement a introduit en 2005 un double système national d'assurance maladie : l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) pour les travailleurs du secteur formel et le Régime d'Assistance Médicale pour les travailleurs du secteur informel. En 2022, ces programmes ont été regroupés dans le programme AMO-Tadamon, ce qui permet aux bénéficiaires la possibilité d'accéder aux établissements publics et privés.



Cette réforme a non seulement allégé la pression sur les structures de santé publique, mais a également favorisé un accès équitable grâce à un financement stratégique. La couverture d'assurance est en effet passée de seulement 15% en 2005 à près de 80% aujourd'hui. En 2023, la Banque mondiale a approuvé un prêt de 450 millions de dollars afin de faire progresser la couverture sanitaire universelle au Maroc et d'améliorer l'accès à des soins de qualité.



La nécessité d'une couverture universelle en Afrique est d'autant plus urgente que le continent est confronté à une recrudescence des maladies non transmissibles (MNT), notamment l'hypertension, les maladies cardiaques, le diabète et le cancer. Collectivement, ces maladies – dues à une alimentation malsaine, à un mode de vie sédentaire et à une consommation excessive d'alcool et de sucre – font 41 millions de victimes par an, dont 32 millions de décès dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.



Face à la diminution de l'aide étrangère, les dirigeants africains doivent adopter des politiques audacieuses qui encouragent des modes de vie plus sains et augmentent les recettes nationales. L'une de ces solutions est la taxation. Comme le montre le rapport de l'OMS sur la taxe sur le sucre, celle-ci réduit la consommation et diminue le risque d'obésité et de diabète. Lors du récent forum de l'Alliance mondiale contre les maladies non transmissibles, les experts ont souligné la nécessité de renforcer les droits d'accise dans toute l'Afrique afin d'enrayer l'épidémie croissante de maladies non transmissibles et de générer des flux de recettes durables pour les investissements dans la santé publique.



L'Afrique du Sud et le Mexique montrent que de telles mesures sont prometteuses. Le Mexique a mis en place une taxe d'accise d'un peso par litre sur les boissons sucrées le 1er janvier 2014, et la consommation de ces boissons a chuté de 7,6% sur une période de deux ans, entre 2014 à 2015. En Afrique du Sud, une taxe sur le sucre mise en place en 2018 a entraîné une réduction de 51% des achats de boissons sucrées, une réduction de 52% des calories et une réduction de 29% du volume de boissons achetées par personne et par jour.



Les envois de fonds de la diaspora représentent une source de financement prometteuse et durable. Alors que les talents continuent de quitter l'Afrique, les envois de fonds créent également un puissant « gain de cerveaux », apportant un flux stable de fonds au continent.



En 2024, les envois de fonds vers l'Afrique ont dépassé les 100 milliards de dollars, soit plus que l'aide étrangère. Les Nigérians de la diaspora représentaient à eux seuls 20% de ce chiffre. A l'échelle mondiale, les envois de fonds ont atteint 590 milliards de dollars en 2020, dépassant de loin l'aide publique au développement, qui s'élevait à 180 milliards de dollars, et les flux philanthropiques, qui totalisaient 70 milliards de dollars. Si les pays africains avaient alloué seulement 1% de chaque dollar envoyé à l'assurance maladie – comme je l'ai proposé en 2019 – les 100 milliards de dollars envoyés par la diaspora africaine en 2024 auraient pu générer 1 milliard de dollars pour les soins de santé, ce qui aurait rapproché le continent de la couverture sanitaire universelle.



Pour libérer tout le potentiel des transferts de fonds, les gouvernements africains doivent toutefois améliorer la gouvernance, renforcer la responsabilité et favoriser la confiance avec les communautés de la diaspora. Bien entendu, l'Afrique n'est pas un monolithe. Les solutions doivent être adaptées au contexte unique de chaque pays, en complément d'efforts plus larges visant à stimuler la mobilisation des ressources nationales.



Ce qui est clair, cependant, c'est que l'indépendance durable dépend de l'autosuffisance financière. Pour maîtriser leur avenir financier, les pays africains doivent pouvoir financer des services essentiels, tels que les soins de santé, sans dépendre d'une aide extérieure.



Par Ifeanyi M. Nsofor

Médecin de santé publique et chercheur en sciences du comportement