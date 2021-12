Commémoration du premier anniversaire de l’Accord tripartite Maroc-USA-Israël

Nasser Bourita : Une célébration d' un passé, d’ un présent et d' un avenir communs

23/12/2021

Anthony Blinken : Une réussite diplomatique

Yaïr Lapid : Le Maroc et Israël appelés à continuer à construire et à renforcer leurs liens bilatéraux



La commémoration du premier anniversaire de l’Accord tripartite Maroc-USA-Israël n’est pas une célébration d'un simple événement diplomatique, mais celle d'un passé, d’un présent et d’un avenir communs, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



Ce premier anniversaire est un renouvellement d'une promesse à trois niveaux, à savoir celle d'un engagement authentique envers les Personnes, d’une construction concrète d'un Partenariat et d’un engagement actif pour la Paix, a souligné M.Bourita lors d'une visioconférence tenue à cette occasion, avec la participation du ministre des Affaires étrangères israélien, Yaïr Lapid, du Secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et du chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis au Maroc, David Greene.



La signature, l'année dernière, de la Déclaration conjointe trilatérale devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été un élément déclencheur du rapprochement des nations, a-t-il soutenu, mettant en évidence le caractère déclencheur de l'Accord qui a permis le renforcement des liens séculaires entre les peuples.



Mettant en exergue la composante juive de l'identité marocaine, M. Bourita a indiqué que la réussite de cet Accord passe par le renouement d’un million d'Israéliens d'origine marocaine avec leur héritage culturel, ainsi que leur visite à la terre de leurs ancêtres qui y ont vécu dans la paix et l'harmonie, sous la protection de la Monarchie marocaine.



Le ministre, qui a appelé à élargir le cercle de ce partenariat, a illustré l'aspect de la notion de paix qui marque la Déclaration trilatérale. "En affirmant la reconnaissance pleine et entière de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et en rétablissant la relation avec l’Etat d'Israël, la Déclaration trilatérale conjointe a porté un très haut message de paix", a-t-il dit.



Dans ce sens, M. Bourita a estimé que le rétablissement de la relation avec Israël est une contribution à la paix au Moyen-Orient. "La Déclaration trilatérale conjointe est un outil précieux qui peut aider à faire avancer la paix dans la région, améliorer la sécurité et ouvrir de nouvelles opportunités pour tous", a-t-il soutenu.



Le ministre a, en outre, relevé que le Royaume, en tant que bâtisseur historique de ponts et acteur crédible de la paix et de la stabilité, est fermement engagé à contribuer à la réalisation d'une paix durable dans la région.



"Sous la conduite éclairée de S.M le Roi, le Maroc poursuivra ses efforts en faveur d'une paix juste, durable et équitable basée sur la solution de deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la sécurité", a-t-il noté.



Par ailleurs, il a affirmé que le Souverain, en Sa qualité de Président du Comité Al Qods, appelle à la préservation du caractère unique et sacré d'Al Qods Acharif, de son cachet spirituel et de sa vocation particulière en tant que ville de paix.



La Déclaration trilatérale confirme et amplifie le vaste et riche potentiel de coopération entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël, pour s'ouvrir à des partenariats incluant d'autres pays et régions, a-t-il fait remarquer.



Conformément à la Vision Royale, "nous tenons à un partenariat d'action, qui soit en mouvement, en faveur d’une coopération concrète gagnant-gagnant", a-t-il plaidé, ajoutant que ce partenariat embrasse tous les domaines, notamment la santé, l'éducation, la sécurité, l'économie, le commerce, le tourisme, la culture et l'agriculture.



M. Bourita a également souligné que le Royaume a mis en œuvre les engagements de cet accord trilatéral, à travers l'opérationnalisation des missions diplomatiques, la signature d’une série d’accords, l'échange de visites officielles et l'activation de la coopération sectorielle.



Par ailleurs, l'accord signé il y a un an entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël est une "réussite diplomatique" qui amorce une nouvelle ère de paix, de stabilité, d'opportunités et de compréhension, a affirmé mercredi le Secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken.



M. Blinken a rappelé qu’au lendemain de la signature de leur déclaration commune, le Maroc et Israël ont ouvert leurs espaces aériens, "pour la première fois depuis des décennies”, à raison de dix vols directs par semaine.



Il a également indiqué que le Royaume et Israël ont conclu des accords qui facilitent les exercices militaires conjoints et intensifient les relations économiques, notant qu’un nouveau Conseil d'affaires Maroc-Israël a aidé à créer plus de 30 partenariats dans les secteurs de la technologie, de l'agriculture, de l'eau, du textile, de la santé et des énergies renouvelables.



Des discussions sont en cours pour collaborer à des projets de désalinisation et pour créer des programmes d’échanges d'étudiants sur la durabilité environnementale, a ajouté M. Blinken, relevant que les deux pays ont approfondi leurs liens culturels pour qu’un million d’Israéliens d'origine marocaine puissent renouer avec leurs racines, et que les jeunes athlètes marocains et israéliens puissent s'entraîner ensemble.



"Ces mesures ne sont pas seulement positives pour Israël et le Maroc, elles le sont aussi pour la région dans son ensemble", a estimé le chef de la diplomatie américaine, assurant que les Etats-Unis veulent "élargir davantage le cercle de la diplomatie pacifique".



M. Blinken a, en outre, fait observer, qu’à travers la reprise de leurs relations, le Maroc et Israël montrent la voie aux autres pays pour "discuter ouvertement et de manière constructive de leurs objectifs communs et de leurs points de désaccord”, saisir les opportunités mutuellement bénéfiques et rassembler les peuples dans l'amitié.

“C'est pourquoi les Etats-Unis se sont engagés à soutenir et à étendre les accords d’Abraham", a souligné le chef de la diplomatie américaine.



"Nous vous sommes reconnaissants de vos efforts continus pour approfondir et renforcer les liens entre deux grands partenaires et amis des Etats-Unis", a relevé M. Blinken, faisant part de la détermination de Washington à poursuivre “notre travail ensemble pour construire une région plus pacifique et plus prospère".



De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a affirmé que le Maroc et l'Etat d'Israël sont appelés à continuer à construire et à renforcer leurs liens bilatéraux.



"Nous devons continuer à construire, à trouver de nouvelles initiatives et à renforcer nos liens bilatéraux", a soutenu le chef de la diplomatie israélienne. Et d’ajouter que "nous célébrons une année de paix renouvelée entre de vieux amis. Les liens entre nos peuples sont profonds et les relations entre nos pays sont plus solides que jamais", a-t-il estimé, soulignant que "nous établissons aujourd’hui des relations plus étroites entre les peuples et entre les acteurs économiques dans l’optique d’une coopération stratégique plus approfondie".



Revenant sur la visite effectuée au Maroc en août dernier, M. Lapid a indiqué qu'il s'agit de "l'un des moments forts" de son mandat en tant que ministre, se félicitant de la célébration de l’anniversaire de cet Accord tripartite qui a acté le rétablissement des relations entre l'Etat hébreu et le Maroc.