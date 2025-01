Commémoration à Rabat du 81ème anniversaire du soulèvement populaire de janvier 1944

31/01/2025

Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a commémoré, mercredi à Rabat, le 81e anniversaire du soulèvement populaire des 29, 30 et 31 janvier 1944, qui a éclaté en appui à la présentation du Manifeste de l’Indépendance.



A cette occasion, une cérémonie a été organisée à la mémoire des âmes des martyrs du soulèvement du 29 janvier 1944 devant la plaque commémorative du soulèvement dans la cour de la mosquée Assouna à Rabat, en présence du Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri et de plusieurs anciens résistants et familles de résistants.



Dans une déclaration à la presse, M. El Ktiri a indiqué que la famille de la résistance et de l’armée de libération a, comme à l’accoutumée, tenu à commémorer cet anniversaire pour se recueillir et rendre hommage aux résistants nationalistes ayant investi, le 29 janvier 1944, les rues de Rabat pour exprimer leur soutien à la présentation du Manifeste de l’Indépendance et en dénonciation des campagnes de répression, d’abus et d’arrestations menées par les autorités du protectorat contre les manifestants.



Il a relevé que cet événement national historique a connu la participation de Feu SM Hassan II qui, alors Prince Héritier et se trouvait au Collège Royal, s’est empressé de rejoindre les rangs des manifestants, notant que cette commémoration constitue également une occasion de se remémorer les épopées du Maroc et de préserver la mémoire nationale à forte charge symbolique, historique, religieuse, spirituelle, éthique, humanitaire et universelle.



Le résistant Ahmed Tanane a, pour sa part, souligné, dans une déclaration à la MAP, que ces étapes phares de la lutte nationale reflètent la lutte inlassable des Marocains pour la libération et l’indépendance, rappelant que ce jour représente un prolongement des événements du 11 janvier où plusieurs marocains ont perdu la vie suite aux massacres orchestrés par le protectorat dans les villes de Rabat et Salé, ainsi que dans d’autres régions, en réponse à la présentation du Manifeste de l’Indépendance.



Afin de commémorer cette épopée nationale, plusieurs événements et activités à caractère éducatif et culturel axés sur l’hommage à la mémoire historique sont prévus dans l’ensemble des délégations régionales et provinciales du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, ainsi que dans les espaces de mémoire historique, de la résistance et de la libération, en partenariat avec les départements ministériels, les établissements publics, les organes élus et les associations de la société civile.