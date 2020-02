Comme prévu, le Maroc et l’Egypte en finale de la CAN de futsal

07/02/2020

Le Maroc, tenant du titre, a rejoint l'Egypte en finale de la 6ème Coupe d’Afrique de futsal Total 2020, après sa large victoire mercredi soir à Laâyoune face à l'Angola (4-0).

Le Maroc a assuré sa qualification grâce aux exploits des joueurs Achraf Mohamed Saoud (2 buts), Soufiane Mesrar et Mohamed Jaouad.

L'équipe marocaine obtient ainsi son ticket pour la Coupe du monde de futsal de la FIFA qui se tiendra du 12 septembre au 4 octobre 2020 en Lituanie.

Les Lions de l'Atlas rencontreront les Pharaons d'Egypte vendredi (21H00) en finale de cette CAN, à la salle Hizam à Laâyoune.

L’équipe nationale égyptienne s’est qualifiée pour la finale après avoir battu mercredi son homologue libyenne (5-2).

Abderrahmane Mohamed, Mustapha Khalaf, Tarik Hassan (2 buts) et Ahmed Mohamed ont assuré ce large succès à l’Egypte, tandis que les buts de la Libye ont été l’œuvre de Mohamed Soulaiman Ghaieb et Ibrahim Lmahmal.

A propos de cette finale, elle sera "difficile" devant un "adversaire coriace", a indiqué mercredi soir à Laâyoune le sélectionneur national, Hicham Deguig.

L’Egypte, qui avait occupé la sixième place lors de la dernière édition de la Coupe du monde de futsal, a une "grande équipe expérimentée", a souligné M. Deguig lors d’un point de presse.

Avec cette victoire, l'équipe nationale obtient son ticket pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, a relevé l’entraîneur marocain qui a exprimé sa gratitude pour l’appui apporté par le public présent à la salle Hizam lors du match de demi-finale devant l’équipe angolaise.

Le match de classement opposera le même jour à 17H30 l'Angola à la Libye.

Le Maroc sera accompagné à la Coupe du monde de futsal de la FIFA par l'Egypte et l'équipe classée 3ème du tournoi de Laâyoune.