Colorado améliore son chiffre d’ affaires semestriel de 8,2%

21/08/2022

Le chiffre d'affaires de Colorado a atteint 290,1 millions de dirhams (MDH) au titre des six premiers mois de cette année, en hausse de 8,2% par rapport à la même période de 2021.



Le tonnage vendu au titre du premier semestre de 2022 s'est élevé à 27,3 mille tonnes, en augmentation de 9,6% par rapport au S1-2021, indique Colorado dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels, ajoutant que le tonnage produit a augmenté, quant à lui, de 2,3% à 23,6 mille tonnes.



Sur le seul deuxième trimestre de 2022, Colorado a réalisé un CA de 174 MDH, en amélioration de 12,8% par rapport à la même période de 2021. Le tonnage vendu au titre de la même période a progressé de 14% à 17,1 mille tonnes et le tonnage produit de 4,9% à 13,3 mille tonnes.



S'agissant de l'endettement net, il a augmenté de 33,7 MDH au 30 juin 2022 comparé à fin 2021. Il concerne les dettes à moyen terme et le refinancement.



L'augmentation de l'endettement net s'explique principalement, selon la même source, par le recours, durant le premier semestre de 2022, au refinancement des importations destinées à financer les stocks intrants. Le niveau de l'endettement à moyen terme reste très faible par rapport aux capitaux propres (7,1%).



Quant aux investissements réalisés au S1-2022, qui s’élèvent à 7,2 MDH, ils concernent principalement l'acquisition de nouveaux équipements, relève le communiqué.