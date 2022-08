Colonies de vacances au profit des enfants d'Al-Qods à partir d’aujourd’hui

12/08/2022

L' Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif organise, à partir du vendredi 12 août sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, la 13e édition des colonies de vacances au profit des enfants de la Ville sainte. Initiée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette édition devra bénéficier à 50 enfants maqdessis (garçons et filles) âgés de 11 à 15 ans, accompagnés de cinq encadrants venus d'Al-Qods, indique mercredi l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans un communiqué. Au menu de ces colonies de deux semaines, organisées sous le signe "Edition d'Al Inbiâat" (renaissance), figurent des activités récréatives, des actions éducatives, des compétitions artistiques et sportives, des ateliers d’expression et des visites d’échange avec des enfants marocains participant à des colonies de vacances organisées durant la même période. Lors de cette édition, qui se tient sous le thème "Les effets des changements climatiques sur la sécurité environnementale et l'enjeu de la préservation de l'eau", les bénéficiaires visiteront des monuments historiques des villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Assilah, Tétouan, M'diq et Chefchaouen et des projets économiques d'envergure comme le port Tanger-Med, des usines du secteur automobile et des chantiers d'infrastructures. Comme chaque année, les enfants d’Al-Qods tiennent à partager avec les Marocains leur joie à l’occasion de la célébration de fêtes nationales à travers des activités artistiques, ajoute le communiqué, précisant qu'ils devront interpréter des chansons dédiées au Royaume mais aussi des danses de folklore populaire et de Dabkeh de Palestine. Organisé au Maroc par l’Agence Bayt Mal Al-Qods au profit des enfants de la Ville sainte, ce programme de colonies de vacances s’inscrit dans le cadre des activités sociales du "Club Enfants pour Al Qods" relevant de l'Agence, prévoyant au total 11 colonies de vacances à Al Qods au profit de 3.000 enfants de la Ville sainte.