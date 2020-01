Colloque sur le financement de l'économie nationale à la Chambre des représentants

22/01/2020

“Le financement de l'économie nationale: vers un développement inclusif» est le thème retenu pour un colloque national qui sera organisé aujourd’hui à la Chambre des représentants, sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI.

Selon un communiqué de la Chambre, l'organisation de ce séminaire intervient dans le droit fil du discours prononcé par le Souverain à l'occasion de l'ouverture de l'actuelle année législative, dans lequel S.M le Roi a exhorté le secteur bancaire national à une implication positive plus vigoureuse dans la dynamique de développement que connaît le Royaume, un effort qui doit porter spécifiquement sur le financement de l’investissement, l’appui aux activités productives, pourvoyeuses d’emplois et génératrices de revenus.

Le Souverain a également appelé les établissements bancaires à promouvoir leur rôle de développement, particulièrement à travers la simplification et la facilitation des procédures d’accès au crédit, une plus grande ouverture aux auto-entrepreneurs, et le financement des petites et moyennes entreprises, rappelle la même source.

Le Bureau de la Chambre des représentants avait décidé lors de sa dernière réunion tenue le 14 janvier, d'organiser des ateliers et des journées d'étude conformément aux discours Royaux, afin de faire valoir les opportunités économiques, sociales, culturelles et environnementales offertes.