Colloque sur la démocratie participative à la Chambre des représentants

24/02/2020 Libé

“La démocratie participative entre problématiques actuelles et perspectives de développement» est le thème d'un colloque scientifique qui sera organisé mardi par la commission des pétitions à la Chambre des représentants.

Ce colloque s'inscrit dans le cadre de l'approche participative adoptée par la commission des pétitions en expliquant à la société civile l'expérience de la Chambre des représentants et sa mission constitutionnelle aux niveaux national et international, indique la Chambre des représentants dans un communiqué.

Au programme de cette conférence qui sera marquée par la participation de différents acteurs parlementaires, gouvernementaux et associatifs ainsi que des experts marocains et étrangers, figurent deux séances de débat sur «La démocratie participative au Maroc: entre expériences et problématiques actuelles» et «Les perspectives de développement de la participation démocratique au Maroc à la lumière des expériences internationales».

Conformément à l'article 33 de son règlement intérieur, la Chambre des représentants avait formé pendant le mandat législatif en cours une commission des pétitions composée de quatre membres, deux de la majorité et deux de l'opposition.