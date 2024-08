Colloque sur la création de la culture et la réalisation du développement territorial durable

12/08/2024

Le thème "Création de la culture et réalisation du développement territorial durable: perspectives croisées" a été au centre d'un colloque scientifique organisé samedi, à Imintanout, dans la province de Chichaoua, avec la participation de nombreux chercheurs et spécialistes.



Cette rencontre, organisée par l'Association Imintanout pour le dialogue culturel et artistique dans le cadre de la 14e édition du Festival Imintanout pour l’art, la créativité et le patrimoine, vise à ouvrir un débat sérieux entre chercheurs, praticiens, acteurs locaux et membres de la société civile pour explorer les moyens de développer et d'intégrer le système culturel, afin de le positionner comme un indicateur de développement territorial durable.



Les participants ont souligné l'importance actuelle du thème de la création de la culture, qui occupe désormais une place prépondérante dans les débats publics.



Ils ont insisté sur la nécessité de valoriser le patrimoine culturel unique du Maroc pour en faire un levier essentiel de développement territorial durable, en adoptant une approche participative impliquant les acteurs civils, politiques et les différents partenaires sociaux.



Les intervenants ont noté que la question culturelle évolue en fonction des circonstances que traverse la société, avec une prise de conscience accrue de son importance en période de crise, lorsque les traditions, modes de vie et certaines croyances ont un impact sur le comportement sociétal.



Ils ont également souligné que les industries culturelles sont de plus en plus influencées par les nouvelles générations de technologies, le développement numérique et l'intelligence artificielle, ce qui nécessite de créer un équilibre positif entre le culturel et le numérique pour protéger le patrimoine culturel tout en améliorant le niveau civilisationnel et en préservant l'identité culturelle de la société marocaine.



Les participants ont rappelé que les industries culturelles et créatives figurent parmi les secteurs enregistrant une plus forte croissance dans le monde et que des études et rapports ont démontré qu'elles constituent un choix pertinent pour atteindre le développement durable, en s'appuyant sur une ressource unique et renouvelable, soit la créativité humaine.



Ils ont, dans ce sens, affirmé que cette créativité, en tant que produit de l'interaction sociale et de l'intellect, offre la capacité de proposer des solutions et idées nouvelles et innovantes et ont appelé à renforcer la diversité du système culturel en l'intégrant dans les objectifs de développement durable.



Le colloque a abordé les bases intellectuelles et philosophiques de la culture et du développement durable, les fondements constitutionnels et législatifs encadrant les droits culturels, ainsi que le rôle des industries culturelles dans la construction des politiques publiques et la réalisation du développement durable.



Les méthodes et outils innovants pour valoriser le patrimoine culturel, le rôle de la culture en temps de crise et l’industrie de la culture face aux transformations numériques et à la question de l'identité culturelle ont également été au centre des discussions.



Il est à noter que le Festival Imintanout pour l’art, la créativité et le patrimoine, organisé en partenariat avec le conseil communal d’Imintanout, se déroule sur cinq jours et propose des soirées musicales alliant chansons amazighes et musique populaire, avec la participation de plusieurs artistes marocains renommés, ainsi que des troupes folkloriques locales, en plus de spectacles quotidiens d'art équestre traditionnel.