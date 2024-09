Colloque sur "Cinéma et intelligence artificielle" à Imouzzer Kandar

22/09/2024

Un colloque scientifique sur "Le cinéma et l'intelligence artificielle" sera organisé, le 23 novembre à Imouzzer Kandar (province de Sefrou), dans le cadre du 20ème Festival international du cinéma des peuples.



Le Ciné-Club Imouzzer, partie organisatrice, vient de lancer un appel à participation à cette rencontre qui traitera de plusieurs thématiques dont "Les enjeux de l'IA et les manifestations de son utilisation dans le cinéma", "La réalité de la présence de l'IA dans le cinéma marocain et arabe et les perspectives de son intégration" et "L'analyse des films cinématographiques sur l'IA ou des films qui ont utilisé les mécanismes de l'intelligence artificielle dans leurs productions".



Le symposium portera également sur "Les perspectives de l'utilisation de l'IA dans le cinéma et ses effets positifs sur le développement de l'industrie cinématographique", "Les implications de l'IA dans le cinéma et ses répercussions sur l'intervention humaine", "La liberté de création et la définition de l'art" et "L'IA entre la libération et l'appropriation des esprits et le progrès et l'asservissement des peuples", selon l'appel à contribution.



"Nul ne peut nier les répercussions positives de l'intelligence artificielle sur le développement de l'industrie cinématographique", commentent les organisateurs, ajoutant que "dans certaines de ses utilisations, l'IA a constitué une extension du pouvoir de l'imagination et de la créativité dans le cinéma, en fournissant à l'imagination du créateur d'énormes outils technologiques qui répondraient aux aspirations artistiques du réalisateur et ouvriraient la liberté de la créativité cinématographique à de vastes horizons de développement et de succès".



Ces répercussions positives, explique-t-on de même source, "n'ont pas empêché un certain nombre de réserves sur les effets dits négatifs de l'IA, que ce soit en termes de réduction de l'étendue de l'intervention humaine dans l'industrie cinématographique, ou en termes d'impact sur la présence de la spécificité humaine et des cultures humaines au sein de la créativité cinématographique".



Et de noter que "l'utilisation de l'IA dans le cinéma exige de revoir un certain nombre de concepts et de questions traditionnels à l'ère du développement technologique et de ses retentissements qui ont conduit à un changement profond de la structure de la société, du goût et des comportements individuels et collectifs".



Face à l'utilisation biaisée de l'intelligence artificielle dans le cinéma, estiment les organisateurs, "l'assujettissement et l'aliénation des peuples sont devenus plus faciles et plus efficaces que jamais".



Par ailleurs, "il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle au cinéma nous place devant deux options opposées. Une option positive dans laquelle l'intelligence artificielle est orientée vers la libération des individus et des peuples, l'ouverture de leur esprit sur le monde qui les entoure, le renforcement de la conscience de soi et l'ouverture positive à l'autre, dans le sens de l'établissement d'une culture mondiale de coexistence pacifique et du vivre-ensemble".



"L'option négative dans l'utilisation de l'intelligence artificielle est d'accroître l'aliénation, le contrôle, la domination et les stéréotypes, un emploi qui perpétuerait un stéréotype unique de l'homme, de la beauté, de la vérité, des femmes, de la justice et d'autres concepts, normes et valeurs", explique-t-on de même source, qui ajoute que "cela créerait un consommateur unidimensionnel, qui profite du cinéma en tant que destinataire d'un divertissement, d'une distraction, sans être conscient de ses questions et messages qu'ils soient apparents ou cachés".



Les abstracts des communications devraient parvenir aux organisateurs avant le 25 octobre