Colloque scientifique sur la question démographique

04/01/2025

Le Centre d'études et de recherches humaines et sociales d'Oujda (CERHSO) organise, les 9 et 10 janvier, son onzième colloque scientifique annuel sous le thème «Les paradoxes du dilemme démographique dans un monde anxieux».



Un communiqué du Centre indique que cet événement, qui verra la participation de dix-huit experts et chercheurs universitaires spécialisés, abordera le thème du colloque et ses approches stratégiques et internationales, ainsi que ses enjeux socioéconomiques et ses manifestations régionales et locales.



La rencontre vise également à contribuer à une lecture globale des résultats du Recensement général de la population et de l'habitat, d'une part, et à les relier aux grandes questions stratégiques posées par le dilemme démographique, afin de développer à la fois la démarche intellectuelle et le débat public, sur ce sujet, étroitement lié à toutes les questions de l’étape actuelle et les défis du futur.



Selon la même source, ce 11ème colloque constituera une occasion pour discuter de la question démographique dans son contexte général, que ce soit au niveau national, marqué par la lecture, l'analyse et l’exploitation des résultats du RGPH-2024, ou au niveau international, où l’intérêt s’accroît pour les multiples dimensions de la question démographique dans sa relation avec les principes de la sécurité stratégique et de la stabilité sociale.



Les participants traiteront aussi de questions relatives à la croissance économique et la gestion du tissu social, et des relations entre les pays dans le cadre du processus de développement global.



Le colloque annuel du Centre d'études et de recherches humaines et sociales d'Oujda marque l'ouverture de sa saison scientifique, marquée par un programme riche et varié.