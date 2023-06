Colloque national sur "La femme montagneuse et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel"

16/06/2023

"La femme dans les zones montagneuses et son rôle dans la valorisation du patrimoine matériel et immatériel et le développement local" est le thème d'un colloque national, organisé, mercredi à Khénifra, à l’initiative du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille.



Organisé en partenariat avec la préfecture de la province de Khénifra, l'Université Sultan Moulay Slimane, le conseil provincial de Khénifra, le conseil régional des Ouléma et la fondation Esprit Ajdir Atlas, ce colloque s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du 1er colloque national organisé par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, les 10 et 11 février sur "la femme, la famille et le défi du développement".



Ce colloque national qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Directives Royales relatives aux questions de la femme en lien avec le développement durable intervient dans le sillage de la Constitution du Royaume et du Nouveau modèle de développement notamment dans son volet relatif à l’inclusion économique des femmes et du renforcement de leurs capacités en matière de formation et d'éducation.



Dans une déclaration à la MAP, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a souligné que ce colloque constitue une occasion idoine pour échanger les expériences et mettre en exergue le rôle important que joue la femme montagneuse dans le processus de développement local, notamment dans le domaine de la valorisation de la laine et du tapis, rappelant à cet égard le premier colloque national sur "la femme, la famille et le défi du développement", qui avait mis l’accent sur la promotion du statut de la femme et de la famille en tant qu'acteurs clés dans le processus de développement.



Elle a évoqué dans ce sens la signature d'une série de conventions de partenariat relatives à la valorisation de la laine, au soutien des femmes qui contribuent au développement de la province de Khénifra, outre la distribution de chèques au profit des personnes en situation de handicap, dans le cadre du Fonds d'appui à la cohésion et à la protection sociale.



Elle a également précisé que la remise de véhicules à certaines associations actives dans le domaine de la prise en charge des femmes victimes de la violence ambitionne de rehausser la qualité des services fournis aux femmes victimes de violence en vue de mieux répondre à leurs besoins et améliorer leurs conditions sociales.

A l’issue de cette rencontre, une visite de terrain au Centre de réhabilitation et d'insertion des personnes à besoins spécifiques à Khénifra a été organisée.



Ont pris part à ce colloque national, le Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion, Khalid Safir, le gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Fettah, le président de l'Université Sultan Moulay Slimane, le président du conseil régional des Ouléma de Béni Mellal-Khénifra, et plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Divers

Démenti



Le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de Béni Mellal a démenti, mercredi, l’information publiée sur un réseau social au sujet de l'arrestation du Procureur du Roi à Fkih Ben Salah pour le meurtre de son épouse.



Suite à la publication sur une chaîne YouTube baptisée "news news" d'une information illustrée par des photos d'une femme et de responsables judiciaires, selon laquelle le Procureur du Roi à Fkih Ben Salah aurait été arrêté pour le meurtre de son épouse, le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de Béni Mellal précise, dans un communiqué, que "cette information est fausse et dénuée de tout fondement".

La même source a ajouté que cette infirmation "a porté atteinte au statut dudit responsable judiciaire".



En conséquence, poursuit le communiqué, le Parquet général a donné ses instructions aux services de la police judiciaire compétents pour diligenter une enquête visant à déterminer les tenants et aboutissants de la publication de cette "fausse information", soulignant que les conséquences juridiques seront définies, à la lumière des conclusions de l'enquête.



Arrestation



Les éléments du service préfectoral de la Police judiciaire de Rabat ont procédé, mardi, à l'arrestation de 3 individus, à savoir le gérant d'un salon de coiffure, son épouse étrangère et une employée, soupçonnés d'usurpation d'identité réglementée par la loi, d'exercice non autorisé de la médecine et de mise en danger de la santé des citoyens, indique une source sécuritaire.



Les services de Police de Rabat avaient ouvert une enquête judiciaire suite à une plainte déposée par un ordre professionnel des médecins accusant une ressortissante étrangère d'usurper l'identité d'un médecin et d'effectuer des opérations médicales dans des conditions ne respectant pas les règles d'hygiène, précise la même source.



Les recherches et investigations effectuées ont conduit à l'arrestation de la mise en cause au moment où elle était en train d'effectuer des injections de fillers sur une femme dans le salon de coiffure. L'époux de la suspecte et l'employée, soupçonnés d'être impliqués dans ces actes criminels, ont été arrêtés sur place.



La perquisition menée dans le salon de coiffure a permis la saisie de 48 boîtes d'injections de différents types, ainsi que de 76 autres injections périmées, souligne la même source.

Le couple arrêté a été placé en garde à vue, alors que l'employée a été soumise à l'enquête judicaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que tous les actes criminels reprochés aux suspects.