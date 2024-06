Colloque international sur la protection du patrimoine culturel lors des crises humanitaires

24/06/2024

La Commission nationale du droit national humanitaire organisera, mardi à Rabat, une conférence internationale sous le thème: "Protection du patrimoine culturel lors des crises humanitaires et la question de l'effectivité".



Initié en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce colloque s’inscrit dans le cadre de la commémoration par la communauté internationale du 70e anniversaire de l’adoption en 1954 de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, indique un communiqué de la Commission nationale du droit national humanitaire, soulignant que le Royaume est partie prenante à cette convention, qui constitue un cadre de référence en matière de protection du patrimoine culturel.



Cette rencontre s'inscrit également dans le cadre de l'intérêt particulier qu’accorde le Maroc à la préservation du patrimoine national culturel et civilisationnel en termes de protection, de restauration, d’entretien et de valorisation, et de l'engagement permanent du Royaume en faveur de la protection et de la promotion du système du droit international humanitaire, ajoute la même source.



Le colloque a pour objectifs de discuter des défis liés à la mise en œuvre de la protection du patrimoine culturel dans les situations de crises humanitaires, de passer en revue les bonnes pratiques internationales et les moyens de collaboration internationale afin de protéger les biens culturels dans les situations d’urgence, ainsi que de mettre en lumière les efforts nationaux déployés à cet égard, notamment l’expérience marocaine, selon le communiqué.



Il s'agit aussi de formuler une réponse institutionnelle collective aux questions soulevées quant à l'effectivité de la protection et de la préservation des biens culturels dans les zones de conflit armé et dans les situations des autres crises humanitaires, ainsi que de présenter des solutions innovantes pour soutenir les efforts internationaux visant à assurer la préservation du patrimoine culturel et civilisationnel des pays.



Prendront part aux travaux de cette rencontre internationale des experts et des acteurs nationaux et internationaux spécialisés dans le domaine du droit international humanitaire et de la protection du patrimoine culturel et des représentants des organisations internationales impliquées dans ce domaine, notamment l’UNESCO, et le Comité international de la Croix-Rouge.



Le colloque sera marqué aussi par la présence notamment des représentants des départements gouvernementaux et des institutions nationales concernées, de magistrats, de parlementaires et des représentants des agences relevant des Nations unies, d'académiciens, ainsi que des associations de la société civile.

Bouillon de culture

Salon



La ville de Chefchaouen accueillera, du 27 juin au 4 juillet prochain, la 12ème édition du Salon régional du livre, dédiée au poète Abdelkarim Tabbal.

Le Salon, qui se tiendra sous le thème "Chefchaouen : Circuits de l'histoire et de la créativité", vise à soutenir l'industrie du livre tant au niveau régional que national et à promouvoir l'action culturelle sous ses différentes formes.

Au programme de cette manifestation culturelle figurent des rencontres littéraires, des colloques, des conférences, des lectures et des signatures d'ouvrages en prose et en poésie avec la participation de poètes et écrivains de renom.

Le salon comprendra également des expositions de livres et de publications, des espaces de rencontre avec les écrivains, ainsi que des séances de présentation et de dédicaces de leurs récentes publications. Il rendra de même hommage à des figures littéraires ayant marqué la scène culturelle nationale, enrichissant ainsi la bibliothèque littéraire et scientifique marocaine et arabe par leurs diverses œuvres.

Organisé en coordination avec la direction régionale de la culture à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la province de Chefchaouen et la commune de Chefchaouen, ce salon vise également à accompagner le développement culturel de la région nord du Royaume et à renforcer le champ culturel de référence dans la région.

Plusieurs maisons d'édition prendront part à ce salon, ainsi que des libraires, des institutions académiques, des organisations professionnelles, des associations culturelles, outre une élite d'intellectuels et de créateurs, écrivains, poètes, critiques, et chercheurs de diverses générations.