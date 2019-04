Colloque international sur la “Digitalisation-numérisation au service de la gouvernance”

24/04/2019 Khalil Benmouya

Dans le cadre de ses activités annuelles et en collaboration avec la Fondation Maroc Numérique, l’ENCG El Jadida et en partenariat avec plusieurs laboratoires de recherches universitaires et la participation de l’Université Paris Descartes, de la Fondation Maroc Numérique, de DEO et de Emerging Business, l’Ecole des hautes études économiques, commerciales et d’ingénierie (HEEC), Marrakech organise un colloque international sous le thème « Digitalisation- Numérisation au service de la gouvernance». Un événement culturel qui s’inscrit dans le cadre de la volonté de l’école de rapprocher étudiants et chercheurs de l’actualité et des nouveautés du monde professionnel.

Organisé les 24, 25 et 26 avril en cours, ce colloque international sera animé par des intervenants de renom, représentant de grandes universités nationales et internationales. Au menu de ce carrefour culturel, la journée du 24 sera consacrée aux Doctoriales HEEC, un événement dédié aux doctorants-chercheurs de différents champs disciplinaires. L’objectif est de mettre en exergue les multiples opportunités offertes par et pour la digitalisation sur les plans organisationnel et stratégique, ainsi que les menaces et les perspectives d’optimisation en la matière.

Les autres interventions, animées par des spécialistes, seront réparties en trois axes. Le premier s’intéressera aux « Outils de la digitalisation et de la gouvernance », le second à la « Digitalisation et pratiques managériales» et le troisième à « L’Environnement de l’entreprise à l’ère du digital». La cérémonie d’ouverture aura lieu le 25 avril au Complexe culturel des Habous de Bab Ighli-Marrakech, avec en prime la cérémonie de remise à la première promotion des diplômes reconnus par l’Etat, ainsi que l’attribution du trophée « Prix international de la qualité et du leadership 2019 » à l’école HEEC par la Convention BID de Genève.