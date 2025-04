Colloque international à Sidi Ifni sur les perspectives de l'Initiative Royale pour l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique

22/04/2025

"Perspectives de l'Initiative Royale pour l’accès des pays du Sahel à l'Atlantique et rôle des médias dans l'accompagnement des grands enjeux du Royaume du Maroc" est le thème d'un colloque international, prévu le 25 avril courant à Sidi Ifni, à l'initiative de l'Observatoire du Sahara pour la diplomatie médiatique, la paix et le développement.



Ce colloque auquel prendront part plusieurs experts, universitaires et professionnels des médias marocains et étrangers, s’inscrit dans le cadre de la 5e édition du Forum international de la presse et des médias du Sahara marocain, initié du 24 au 27 avril par l'Observatoire, en partenariat avec le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), l'Association Ifni Initiatives, et en coordination avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la communication, avec le soutien du Conseil provincial de Sidi Ifni et en collaboration avec la province de Sidi Ifni.



Selon une note de présentation de ce colloque, l'Initiative Royale Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en vue de faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, s'inscrit dans la continuité des efforts soutenus du Royaume pour une Afrique prospère.



L’importance stratégique de cette initiative royale s’inscrit dans le cadre des mesures de solidarité agissante du Souverain envers les pays africains en général et ceux du Sahel en particulier, en ouvrant des opportunités majeures pour la transformation économique de toute la région, lit-on dans la note.



Les participants à ce colloque discuteront de plusieurs thématiques parmi lesquelles "L’initiative atlantique : une vision stratégique pour la reconfiguration de la géographie économique et sécuritaire de l’Afrique", "La politique africaine du Maroc et l’Initiative Royale envers les pays du Sahel", et "La place de l’initiative atlantique dans les stratégies de formation médiatique".



Il s’agit également de la thématique "Médias et diplomatie douce : rôle d’influence et de promotion optimale de l’Initiative Royale pour l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique", outre les dimensions stratégiques de l’Initiative Royale Atlantique et les enjeux géopolitiques et diplomatiques du Royaume dans la région du Sahel et du Sahara.



La 5e édition du Forum international de la presse et des médias du Sahara marocain, dont le Centre qatari de la presse est l’invité d’honneur, sera marquée par l’attribution de la 5e édition du Grand prix de la presse et des médias du Sahara marocain (anciennement "Grand prix national de la presse et des médias d’Oued Noun").



Des personnalités médiatiques éminentes, tant au niveau national qu’international, seront également honorées pour leur contribution remarquable à la défense des causes nationales et à leur promotion dans les médias.



Le programme de cette édition comprend aussi des ateliers de formation au profit des acteurs et professionnels du secteur médiatique dans les régions du Sud, encadrés par l'Institut Al Jazeera pour la formation, outre des activités parallèles à caractère social, culturel, artistique et sportif.