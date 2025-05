Colloque international à El Jadida : Le Maroc face aux nouveaux défis de la migration subsaharienne

Experts, chercheurs et décideurs se réuniront les 28 et 29 mai 2025 pour analyser l’intégration des migrants et les enjeux des flux Sud-Sud

27/05/2025

La Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales d’El Jadida (FSJESJ) s’apprête à accueillir un Colloque international de haut niveau sur un sujet brûlant : «Migrations et reconfiguration de l’intégration des migrants du Sud au regard de nouveaux enjeux régionaux : cas des immigrés subsahariens au Maroc». Organisé par le Laboratoire de recherche en gestion, économie et sciences sociales (LARGESS), avec le soutien du CNRST et du ministère de l’Enseignement supérieur, cet événement promet d’être un moment clé pour décrypter les mutations migratoires en Afrique.



Le Maroc, nouvelle terre d’accueil en Afrique



Longtemps considéré comme un pays de transit vers l’Europe, le Maroc est désormais une destination majeure pour les migrants subsahariens. Cette transformation, accélérée par les crises politiques et économiques régionales, a conduit le Royaume à adopter, dès 2013, une politique migratoire ambitieuse, sous l’impulsion d’une initiative Royale visant à garantir les droits des migrants africains.



Parmi les mesures phares, la régularisation massive de milliers de sans-papiers; des programmes d’insertion socioéconomique et une coopération renforcée avec les acteurs locaux et internationaux.



Mais dans un contexte marqué par l’instabilité régionale, les changements climatiques et les pressions économiques, cette politique est-elle toujours viable ? Le Maroc dispose-t-il des moyens nécessaires pour assurer une intégration durable de ces populations ?



Un colloque pour trouver des réponses



Durant deux jours, universitaires, responsables politiques et représentants de la société civile échangeront autour de plusieurs axes tels que le bilan et les perspectives de la politique migratoire marocaine; l’impact économique et social des flux subsahariens; les défis sécuritaires et juridiques liés à l’immigration et les stratégies d’intégration inspirées des modèles internationaux.



«Ce colloque est une opportunité pour évaluer les avancées, mais aussi les obstacles, dans la gestion des migrations au Maroc», souligne Mustapha Ezzahiri, membre du comité scientifique. Et d’ajouter : «Alors que l’Afrique fait face à des mouvements migratoires sans précédent, ce colloque pourrait servir de laboratoire d’idées pour d’autres pays confrontés aux mêmes défis. Les conclusions des travaux alimenteront les débats sur les politiques publiques futures, tant au niveau national qu’international ». Une rencontre à ne pas manquer pour comprendre l’avenir des migrations en Afrique.



Hassan Bentaleb