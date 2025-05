Colloque africain sur les mutations intellectuelles et le développement à Laâyoune

05/05/2025

La ville de Laâyoune abritera un colloque sous le thème «Des racines de la liberté et de l’émancipation à une initiative Royale atlantique au cœur du développement des pays du Sahel », réunissant une élite de chercheurs et d’intellectuels venus de plusieurs pays africains, ainsi que du Maroc, pour débattre des questions liées à l’émancipation, au développement et au rôle stratégique de la culture dans l’avenir du continent.



Ce colloque, organisé par la Ligue des femmes écrivaines du Maroc-section Laâyoune-Sakia El Hamra, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, s’étalera sur trois jours. Il constituera une étape scientifique majeure pour mettre en lumière l’initiative Royale visant à autonomiser les pays du Sahel via l’accès à l’océan Atlantique, une étape cruciale pour renforcer le développement économique et social de ces pays.



Le programme prévoit quatre sessions scientifiques avec la participation de personnalités de renom dans les domaines de la pensée, du droit, de la politique et des médias. Les débats porteront sur les axes suivants : le rôle de la résistance historique dans la construction de l’identité africaine ; les mutations du paysage africain postindépendance et leur impact sur le développement; le renforcement de la coopération culturelle et médiatique entre le Maroc et les pays du Sahel ; et l’importance de la diplomatie culturelle et médiatique dans le soutien aux initiatives de développement.



Les organisateurs invitent les médias nationaux et internationaux à assurer la couverture de cet événement d’envergure, mettant en lumière leur rôle essentiel dans le renforcement des liens culturels et intellectuels entre le Maroc et les pays du Sahel.



H.T