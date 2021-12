Colloque à Laâyoune sur les fondements et priorités du processus de développement au Sahara marocain

28/12/2021

Un colloque sur "Le processus de développement dans les provinces du Sud, fondements et priorités" s’est tenu récemment à Laâyoune, à l’initiative du Réseau indépendant des droits de l'Homme. Le président de cette instance, Moulay Lahcen Naji, a souligné que l'organisation de ce colloque, animé par des universitaires, des chercheurs et des militants des droits humains, s'inscrit dans le cadre d'une série de panels de discussion organisés par cette ONG afin d'ouvrir un dialogue "objectif" qui accompagne la dynamique de développement que connaissent les provinces du Sud. Il a ajouté que cette rencontre constitue une opportunité pour aborder un ensemble de thématiques à même de contribuer à la mise en place d’un processus de développement "juste" dans les régions du Sahara marocain garantissant une justice sociale et territoriale et le respect des droits humains. Les participants à cette réunion ont examiné les fondements et les priorités du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, mettant l’accent sur les défis les plus marquants de ce processus dans les domaines économique, social, culturel et de la gouvernance. Les interventions ont souligné la nécessité d’accorder l’importance nécessaire aux droits de l'Homme, à la dimension sociale et économique dans la réalisation des chantiers du nouveau modèle de développement, et de trouver les champs de complémentarité entre le rapport préparé par la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement et le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015. Ils ont appelé à cette occasion à encourager les jeunes à créer des entreprises, à promouvoir les opportunités d'emploi, à améliorer les conditions de vie des enfants, femmes et groupes vulnérables et à accorder l'importance à la situation des immigrés dans la région, en plus de prendre soin du patrimoine culturel de la région et l'adoption d'une gouvernance démocratique fondée sur la reddition des comptes.