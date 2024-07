Colloque à Dakhla sur la langue arabe et le dialecte hassani

03/07/2024

"La langue arabe et le dialecte hassani" a été au centre d'un colloque, dont les travaux ont été ouverts, lundi à Dakhla, avec la participation d'un parterre d'experts, d'universitaires et de chercheurs.



Initié par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), ce colloque s'inscrit dans le cadre des démarches visant à mettre en valeur, intégrer et promouvoir la culture hassanie et à soutenir les efforts visant à protéger et préserver l'identité culturelle hassanie, conformément aux dispositions de la Constitution du Royaume.



Organisée en partenariat avec le Centre Cadi Ayyad des sciences humaines et études juridiques et le Centre Sahara pour les études humaines et sociales, cette manifestation scientifique a pour objectif d'explorer la profondeur des liens historiques et linguistiques entre la langue arabe et le dialecte hassani et de mettre en lumière ses caractéristiques linguistiques.



S'exprimant à cette occasion, le président du Centre de la langue arabe pour les non arabophones de l'ICESCO, Majdi Haj Ibrahim, a indiqué que ce colloque s'inscrit dans le cadre des activités et programmes de cette Organisation, visant à renforcer sa présence au Maroc et à réaffirmer la souveraineté du Royaume sur son Sahara.



L'organisation de cette manifestation scientifique, a-t-il poursuivi, traduit également le soutien de l'ISESCO au patrimoine immatériel, notant que le dialecte hassani est un patrimoine culturel séculaire et un symbole authentique de savoir ayant des caractéristiques et des expressions linguistiques diverses, d'autant plus qu'il est un affluent essentiel et une composante civilisationnelle de l’identité marocaine unifiée.



Pour sa part, la présidente du Centre Cadi Ayyad des sciences humaines et études juridiques, Warda Bartaie, a souligné que la culture hassanie bénéficie de la Haute sollicitude Royale, à travers l'intérêt accordé à la préservation du patrimoine culturel hassani, à sa réhabilitation et à son intégration dans l'identité marocaine diversifiée.



De son côté, le président du Centre Sahara pour les études humaines et sociales, Mohamed Ali El Joumani, a relevé que ce colloque vise à mettre en exergue le dialecte hassani dans le patrimoine culturel des provinces du Sud du Royaume, mettant l’accent sur la relation étroite entre le dialecte hassani et la langue arabe.



Il a rappelé, dans ce sens, le discours Royal prononcé à l'occasion du 47ème anniversaire de la Marche verte, dont la teneur a mis l’accent sur la promotion de la culture hassanie, en tant que composante majeure de l'identité nationale unifiée et un patrimoine qui consolide l’attachement aux valeurs et traditions qui symbolisent l’unité du pays.



La séance d'ouverture de ce colloque de deux jours, a été marquée par la signature d'un accord de partenariat entre le Centre Cadi Ayyad des sciences humaines et études juridiques et le Centre Sahara pour les études humaines et sociales, portant sur l'organisation conjointe de séminaires et d'activités intellectuelles et culturelles visant à soutenir les capacités des étudiants et chercheurs.