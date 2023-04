Colloque à Casablanca. "La Commanderie des croyants, pilier fondamental de la paix et de la stabilité en Afrique"

17/04/2023

"La Commanderie des croyants, pilier fondamental de la paix et de la stabilité en Afrique", est le thème d’un colloque organisé, samedi à Casablanca, par l’Association Nord-Sud pour l’information et le développement.



Les participants à ce colloque, organisé en partenariat avec l’organisation internationale de la diplomatie parallèle, des médias et de la tolérance, ont affirmé que la Commanderie des croyants constitue un pilier majeur de la sécurité et de la paix au Maroc et en Afrique, puisqu'elle assure l'immunité contre toutes les formes d'extrémisme, d'intolérance et d'ignorance, et fournit un terrain fertile pour une religion islamique tolérante, modérée et juste.



D'autre part, les intervenants ont mis en lumière le grand intérêt accordé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, aux Oulémas musulmans africains, notamment à travers la création de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, qui travaille sous la présidence de S.M le Roi pour servir l'Islam, la paix et la fraternité liant le Maroc aux pays africains.



Ils ont ajouté que la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains œuvre au rayonnement des valeurs de paix et de tolérance, à la promotion et la diffusion des valeurs tolérantes de l'Islam et à la consolidation des relations historiques qui lient le Maroc aux autres pays africains.



Les participants ont, dans ce sens, relevé le rôle central de ces Oulémas africains dans l'encadrement de leurs sociétés selon les nobles valeurs de l'islam, qui appellent notamment à la tolérance, à la coexistence et à la solidarité.



Ils ont souligné l'importance et le rôle de la Commanderie des croyants dans la protection des adeptes des différentes religions au sein du Royaume, notant que la Commanderie des croyants constitue un pilier du dialogue interreligieux, de la paix et de la coexistence.