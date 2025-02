Collision aérienne de Washington : 55 corps repêchés du fleuve Potomac

04/02/2025

Quatre jours après la collision aérienne à Washington entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire qui a coûté la vie à 67 personnes, 55 corps ont été repêchés du fleuve Potomac et identifiés, ont indiqué dimanche les autorités locales.



"De nouveaux corps ont été localisés et repêchés. Jusque-là, 55 victimes de cet accident ont été identifiées", a indiqué le chef des pompiers de la capitale américaine John Donnelly au cours d'une conférence de presse dimanche après-midi. "Nous allons rester ici et continuer les recherches jusqu'à ce qu'on ait tout le monde," a-t-il promis. "Nous pensons pouvoir récupérer toutes les victimes." "Nous nous attendons à trouver d'autres corps en repêchant le fuselage" de l'avion, a-t-il encore précisé.



Après un travail de préparation minutieux, les services de secours prévoient d'entamer les opérations de levage de l'épave de l'avion lundi.



Un navire grue était positionné à côté dimanche, selon un photographe de l'AFP.

Plus de 200 embarcations ont été impliquées dans cette opération de grande ampleur, qui dure depuis bientôt quatre jours, ont précisé les autorités.



Plus tôt dans la journée de dimanche, des familles de victimes sont venues se recueillir sur la rive du Potomac, à proximité du lieu du crash des deux appareils, et ont déposé des roses blanches.



"Le manque de personnel dans le contrôle aérien est un problème majeur depuis des années et des années", a reconnu le nouveau ministre des Transports Sean Duffy dimanche sur Fox News, en promettant "des gens brillants, intelligents et talentueux dans les tours de contrôle".



La presse américaine avait révélé jeudi que les effectifs de la tour de contrôle de l'aéroport Ronald-Reagan de Washington n'étaient "pas" à leur niveau "normal" au moment de la collision entre les deux appareils.



Le président républicain Donald Trump a, lui, mis en cause - sans preuve - les politiques de diversité mises en oeuvre dans l'administration américaine pour expliquer la catastrophe aérienne et ce manque d'effectif.



Les enquêteurs de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB), indépendante du gouvernement, espèrent publier un rapport préliminaire sous trente jours. Leur investigation complète pourrait prendre un an.