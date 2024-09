Clôture en beauté du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes à Imilchil

23/09/2024

Le rideau est tombé, samedi soir à Bouzemou et Imilchil (province de Midelt), sur l’édition 2024 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes, une manifestation socio-culturelle célébrée dans la joie et l’allégresse.



La clôture de ces deux événements artistiques et culturels, organisés sous le thème "Notre patrimoine immatériel, locomotive du développement local", a été marquée par la traditionnelle cérémonie de mariage collectif à laquelle ont pris part des couples issus des différentes tribus de cette région.



Les actes de mariage de ces couples ont été signés sous une majestueuse tente située près du Mausolée de Sidi Hmad Oulamghani, dans la commune de Bouzmou, en présence notamment du gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, ainsi que de plusieurs responsables locaux.



Au programme de cette édition figuraient des soirées artistiques animées par des groupes folkloriques, une foire des produits de l’artisanat et du terroir au profit des coopératives locales, une compétition locale de psalmodie et de récitation du Saint Coran, ainsi qu'une course sur route de 15 km autour des deux lacs célèbres d'Isli et de Tislit.



Deux scènes ont été aménagés à cet effet à Imilchil et à Bouzemou avec un programme alléchant animé par des troupes folkloriques et des artistes ayant ébloui le public avec leurs chants, danses et chorégraphies, tout en créant une parfaite osmose avec les festivaliers, à l’instar des troupes Ahidous Ait Hdiddou, qui ont transporté le public dans un univers musical magique avec leurs formes d’expression corporelle et poétique envoûtantes.



Selon l’Association Akhiam, organisatrice de cet évènement, le Moussem des fiançailles et le Festival des musiques d’Imilchil visent à promouvoir le patrimoine culturel immatériel de cette région du Royaume, de le sauvegarder et de le pérenniser, ainsi que de faire rayonner les traditions et les coutumes de la culture amazighe.



Le Moussem et le Festival ont offert aussi une plateforme d'échanges commerciaux entre les tribus locales, et permis d'attirer un grand nombre de touristes marocains et étrangers avides d'explorer les traditions locales et d'assister aux festivités riches en musiques, danses populaires, fêtes et événements colorés.



Ce conclave à vocation économique et socio-culturelle constitue aussi une vitrine multiculturelle offrant un aperçu sur les aspects culturels et religieux caractérisant notamment la tribu d’Ait Hdiddou.



En marge de cet événement, une convention de partenariat d’un montant global de 24,5 millions de dirhams, a été paraphée, à Imilchil en vue de la valorisation et la réhabilitation de la zone humide d’Isli-Tislit dans le parc national du Haut Atlas oriental.



Cette convention de partenariat porte notamment sur le renforcement de l’attractivité touristique de cette zone, la création de kiosques pour commercialisation des produits du terroir, la mise en place de sanitaires équipés, l’aménagement des sources d’eau naturelles, la mise à niveau des circuits touristiques, la plantation d’arbres, l’aménagement des espaces verts, la création de parc-auto et la mise en place de panneaux de signalisation et de sensibilisation.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, l’édition 2024 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes, tenue du 19 au 21 septembre sous le thème "Notre patrimoine immatériel, locomotive du développement local", a été organisée en coordination avec la préfecture de la province de Midelt et en partenariat avec les communes territoriales de Bouzmou et d'Imilchil.