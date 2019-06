Clôture en beauté du 18ème Mawazine avec Hussain Al Jassmi

30/06/2019 Libé

Cette année encore, le festival a tenu toutes ses promesses

Dans un concert des plus envoûtants qui s'est poursuivi jusqu'aux premières heures de dimanche, le public de la scène Nahda s'est vu transporté vers une soirée musicale digne des mille et une nuits avec le très célèbre chanteur émirati Hussain Al Jassmi, clôturant en beauté cette 18ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du monde. "L'art m'a permis de me rapprocher d'un public que j'affectionne particulièrement", c'est sur ces mots, prononcés en dialecte marocain presque parfait, que Hussain Al Jassmi a entamé son concert, glissant tout au long de ses chansons des "je suis très honoré" ou encore "vous m'avez énormément manqué", dans une expression des plus spontanées et sincères de l'amour qu'il porte pour son public marocain et pour le Royaume. Des commentaires qui ont valu à la grande star émiratie des tonnerres d'applaudissements et d'acclamations. C'est au rythme de la chanson calme et mélodieuse "Bahr achouq" que le spectacle s'est ouvert. S'ensuivirent alors des interprétations romantiques de nombre de chansons, notamment "Bahebak wahashtini", "Ma yasswa" et "Omrak sameêt", qui ont propulsé le public, majoritairement féminin, vers une ambiance romantique, les flashs des téléphones remplaçant rapidement les lumières de la scène et les voix s'élevant pour ne plus faire qu'une avec celle du chanteur. Suite à cette balade romantique où les sentiments ont déferlé, Hussain Al Jassmi a complètement changé son répertoire pour surprendre l'assistance grâce à des chansons marocaines "Al haram ya rassoul lah", "Tzouwej ma qalha lia" et "J'en ai marre". Lors de l'un des moments les plus forts de ce spectacle, le chanteur émirati a interprété, pour la première fois, sa chanson "Dima dima houbna lil Maghrib", drapeau marocain en main, devant un public plus que ravi face à Hussain Al Jassmi, qui a appris cette chanson une journée seulement avant le concert, afin de la chanter pour la première fois à l'occasion du festival. Le célèbre chanteur émirati à la voix singulière a également interprété nombre de ses titres les plus connus, notamment "Sitah Subeh", "Al Gharqan", "Al jabal" et "Ana Chaki", avant de clôturer le concert en beauté sur des rythmes égyptiens avec le morceau "Bouchra khair". La première partie de ce concert a été assurée par la chanteuse marocaine Zinab Oussama, apparue sur scène vêtue d'une robe blanche mêlant tradition et modernité. C'est avec des applaudissements chaleureux que le public de Nahda a reçu la jeune Marocaine, notamment le public plus jeune, heureux de voir monter sur scène sa chanteuse préférée. "Je vous aime également", s'est empressée de répondre Zinab Oussama face à la foule tenant des photos d'elle et scandant son nom. Celle qui a participé à l'émission "Star Academy" a entamé son concert par sa chanson "Dada Heyani", de sa voix calme et puissante, face à un public connaissant par choeur les paroles de son célèbre titre. La jeune chanteuse a interprété un véritable cocktail musical, comprenant chansons marocaines et libanaises, captant ainsi l'attention de l'assistance par sa voix singulière, qui lui permet de chanter différents styles musicaux avec aisance. Le public a également trouvé son bonheur dans les chansons marocaines "Hezzou bina laâlam", "Moul lkoutchi" ou encore "Dour biha ya chibani", qui ont fait danser l'ensemble de l'assistance. Née en 1992 à Casablanca, Zinab Oussama s'est éprise de musique dès son jeune âge. Elle chantait lors des fêtes scolaires et de célébrations familiales, ce qui a poussé ses parents à l'inscrire dans un conservatoire de sa ville natale. En 2012, elle remporte le prix du concours de chant de la Maison d'opéra d'Egypte, devenant la première marocaine à avoir décroché ce titre. Elle participe, en 2013, à l'émission XFactor puis se fait connaître lors de la 9ème saison de Star academy arabe.