Clôture en apothéose de la 21e édition du "Printemps musical des Alizés"

05/05/2025

Le rideau est tombé, dimanche à Essaouira, sur la 21e édition du Festival "Printemps musical des Alizés" avec un concert de clôture, organisé dans l’espace socioculturel "Dar Souiri".



Intitulé "Quand la trompette chante Paris", ce concert matinal, réhaussé par la présence du conseiller de SM le Roi et président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, et d’autres éminentes personnalités de diverses sphères, a été animé par Romain Leleu à la trompette et Joseph Birnbaum au piano, qui ont offert au public un spectacle raffiné, dans un cadre intimiste et accueillant.



Durant plus d'une heure, le duo a gratifié les mélomanes d'une dizaine de pièces soigneusement sélectionnées, rendant hommage à des figures emblématiques du répertoire classique français, à l'instar de Georges Bizet, Claude Debussy, Erik Satie ou encore Francis Poulenc.



Un moment particulièrement émouvant a marqué la fin du concert, lorsque Cylia Fouzi, une fillette de 10 ans présente dans le public, invitée spontanément à interpréter un morceau au piano, a livré avec brio une performance inédite, suscitant l’admiration du public et clôturant l’événement sur une note d’émotion et d’espoir en la jeune génération.



Dans une déclaration à la MAP, le trompettiste Romain Leleu s’est dit "ravi de participer une nouvelle fois au Festival Printemps musical des Alizés, et de retrouver Essaouira, ville au charme unique, ainsi qu’un public aussi chaleureux qu’attentif".



Il a également salué "la singularité des lieux de concerts, comme Dar Souiri et Bayt Dakira, qui offrent une proximité rare et une acoustique propice à la musique de chambre".

De son côté, le pianiste Joseph Birnbaum a exprimé sa joie de se produire à la Cité des Alizés, "carrefour mondial de la culture, de l'histoire et du patrimoine ", mettant en avant la diversité des formats musicaux proposés dans le cadre du festival.



"Cette édition nous a permis de jouer en duo, mais aussi dans d’autres configurations, comme le quatuor vocal autour des ballades de Brahms. Chaque concert fut une expérience différente, toujours portée par un public fidèle, nombreux et enthousiaste", s'est-il réjoui.



Ce concert de clôture est venue couronner quatre jours d’une programmation variée, ayant réuni à la Perle de l'Atlantique des formations et solistes de renom autour de la musique classique, dans divers lieux emblématiques de la ville, notamment Dar Souiri, l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, Bayt Dakira et l'ancienne médina.



Initiée par l’Association Essaouira-Mogador, en co-production avec la Fondation Ténor pour la culture, cette 21e édition du Festival (1er-04 mai) incarne la singularité et la modernité du regard que la Cité des Alizés porte sur le monde, avec ses valeurs de paix, de tolérance et de diversité, interprétées cette année par des musiciens venus de tous les continents.



Placé sous le thème "Aimez-vous Brahms?", le festival a proposé cette année une programmation riche et adaptée tant aux néophytes qui poussent la porte d'un concert de musique classique pour la première fois, qu'aux habitués du "Printemps musical des Alizés", qui ne manquent sous aucun prétexte ce rendez-vous annuel d’envergure.



Bouillon de culture

Théâtre



Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé un programme culturel varié en célébration de la Journée nationale du théâtre, commémorée le 14 mai de chaque année.

Un communiqué du ministère indique que ce programme, décliné au niveau des centres culturels et des salles de théâtre relevant de ses différentes directions régionales, comprend la présentation de pièces théâtrales pour adultes et enfants et l'organisation d’ateliers de formation et de sensibilisation ainsi que de rencontres avec des artistes et créateurs.

A cette occasion, une cérémonie officielle sera organisée le 14 mai à 20H00 au Palais des arts et de la culture de Tanger.

Cette cérémonie sera marquée par un hommage à des figures de la scène théâtrale marocaine, "en reconnaissance de leurs efforts et sacrifices au service du théâtre marocain", outre la présentation d’une pièce théâtrale.

La célébration de la Journée nationale du théâtre a été consacrée suite au message Royal adressé par feu SM Hassan II, le 14 mai 1992, aux participants du 1er colloque national du théâtre professionnel marocain.