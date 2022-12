Clôture en apothéose à El Jadida de la 19ème édition d'Andalussyat

19/12/2022

Le rideau est tombé sur la 19ème édition du Festival des musiques andalouses "Andalussyat", organisée à El Jadida par l'Association des amateurs de la musique andalouse du Maroc (AAMAM), avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, sous le thème: "Nouveaux Horizons".



Ce grand rendez-vous artistique et culturel a eu pour principal objectif de contribuer au rayonnement de la musique andalouse, a indiqué Azeddine Kettani, président de l'AAMAM, dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP.



"Etalé sur trois jours répartis entre Casablanca, Rabat et El Jadida, le programme de cette 19ème édition est concentré sur la musique andalouse, mais avec un style nouveau, dans le souci de faire aimer cet art ancestral au public", a-t-il ajouté.



L'engouement qu'a connu cette édition, que ce soit à Casablanca, Rabat ou à El Jadida, "est notre grande récompense, et nous pousse à persévérer sur cette voie", a souligné M. Kettani, se disant confiant quant à la pérennisation et le rayonnement auxquels aspire la musique andalouse au Maroc.



Cette 19ème édition a été ouverte à d’autres styles de musique et à d’autres artistes innovants, avec une première partie de la cérémonie de clôture consacrée à l’artiste américaine Jennifer Grout, en compagnie de l'orchestre Hicham Alaoui, et une seconde consacrée à l'authenticité andalouse, incarnée par l'orchestre du grand maître Haj Mohamed Briouel, avec la participation du Mounchid Noureddine Tahiri.



Lors de cette soirée, Jennifer Grout a signé une entrée en fanfare sur scène. La jeune chanteuse américaine a complètement subjugué le public, en interprétant avec beaucoup de maestria les standards de la chanson marocaine et arabe classique.



Grande amoureuse de la cité ocre, Jennifer a chanté aussi en darija et en amazigh. L’artiste de 31 ans est tombée sous le charme d’une culture marocaine très diversifiée. Ses chansons font d’ailleurs sensation sur la toile.



"J'ai eu un coup de foudre pour le Maroc, dès que j’y suis arrivée en 2010", a-t-elle déclaré dans une darija presque parfaite, affirmant que les Marocains "ont une belle énergie que je n'ai trouvée nulle part ailleurs".



Les mélomanes ont eu, par la suite, droit au "must" de cette soirée musicale, un plateau alléchant de musique andalouse. L'orchestre dirigé par Haj Mohamed Briouela exécuté à merveille de magnifiques extraits de son répertoire connu des 11 Noubas. Entre autres, la "Nawba Gharibat - Al Husayn" et "Kouddam Bawakir Al Maya", qui ont complètement ébloui le public.



"Lors de la soirée de vendredi organisée dans le cadre de cette 19ème édition à Rabat, nous avons essayé d’intégrer des musiques occidentales datant du 13ème siècle, à la musique andalouse", a affirmé Haj Mohamed Briouel à M24, précisant que l’objectif est de "mettre en exergue et démontrer au public les liens séculaires qui existent entre les deux patrimoines musicaux".



Cette soirée a été ponctuée par la remise du trophée "Andalussiyat" aux invités spéciaux de cette 19ème édition, notamment l’artiste américaine, Jennifer Grout, et son chef d'orchestre Hicham Alaoui. Elle a été aussi l'occasion pour Mouâd Jamaï, président fondateur de l'Association des amateurs de musique andalouse du Maroc, d'annoncer au public l'ouverture prochaine d’un prestigieux et grand centre culturel à Casablanca dédié aux soirées d'Al Ala.



La 19ème édition du festival a été également marquée par l'organisation d’une conférence scientifique sous le thème: "La musique andalouse marocaine, entre passé, présent et futur: Mémoire, nostalgie et construction d'une identité nationale".