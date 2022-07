Clôture du championnat national scolaire de beach-volley à Martil

16/07/2022

Le rideau est tombé, mercredi soir à la plage de Martil, sur le championnat national scolaire de beach-volley, initié sous le signe "Le sport scolaire au service des élèves".



La cérémonie de clôture de cette manifestation sportive, organisée parle ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, en partenariat avec la Fédération Royale marocaine du sport scolaire et la Fédération Royale marocaine de volley-Ball, s’est déroulée en présence du gouverneur de la préfecture de M'diq-Fnideq,Yassin Jari, du secrétaire général du ministère, Youssef Belqasmi, du directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Aouaj, de personnalités militaires, d'élus et d'acteurs éducatifs, sportifs et de la société civile.



Elle a été marquée parla remise des trophées aux équipes et aux sportifs vainqueurs dans les différentes épreuves organisées dans le cadre de ce championnat, ainsi que par des hommages rendus à plusieurs acteurs éducatifs, en reconnaissance des efforts qu'ils ont déployés pour promouvoir le sport scolaire dans la région de l’Oriental. Les épreuves du championnat ont été dominées parles équipes de l’AREF de Casablanca-Settat.



Ainsi, l'équipe du lycée qualifiant "Bir Anzarane" (catégories garçons et filles) a décroché la première place, suivie des équipes du lycée Les Orangers (AREF de Rabat-Salé-Kénitra) et du lycée qualifiant Moulay Rachid (AREF de l’Oriental) dans la catégorie "garçons".



Chez les filles, l'équipe du lycée Moulay Rachid (AREF de l’Oriental) a occupé la deuxième place, suivie de celle du lycée qualifiant Abbas Al Amrani (AREF de Fès-Meknès). Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le directeur de la promotion du sport scolaire relevant du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Abdeslam Mili, a souligné que cette manifestation sportive s’inscrit dans le cadre du programme annuel des activités sportives scolaires pour la saison scolaire 2021-2022, établi par le ministère afin de promouvoir le sport au sein des établissements scolaires ou ailleurs.



M. Mili, président délégué de la Fédération Royale marocaine du sport scolaire, a fait savoir que ce championnat a permis de découvrir des talents sportifs prometteurs, qui méritent attention et accompagnement. Cette manifestation sportive a permis aux participants de révéler leurs talents et de découvrir les potentialités touristiques et naturelles dont regorge la préfecture de M'diq-Fnideq.