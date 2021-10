Clôture du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca

31/10/2021

La 33ème édition du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca (FITUC) a pris fin, samedi soir, au complexe culturel Moulay Rachid.



Intervenant à cette occasion, le président par intérim de l'université Hassan II, Mohamed Talbi, a indiqué que ce festival a pu consacrer le rôle de l'université pour le développement de son environnement, à travers la culture, notamment le théâtre, notant que l'université Hassan II accorde un intérêt particulier à la question d'intégration dans ses programmes de développement, aussi bien au profit de ses étudiants que de la population avoisinant les établissements qui en relèvent.



Il a estimé que la poursuite d'organisation de cette manifestation internationale artistique, dans le contexte de cette pandémie du Covid-19, a prouvé la capacité du père des arts à faire face à cette crise sanitaire qui a affecté toute sorte de manifestation culturelle.



M. Talbi s'est également félicité du succès de cette édition, sur les plans local, national et international, "ce qui confirme la réussite de l'université à s'ouvrir sur son environnement social et culturel".



De son côté, le président du Festival et doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M'sik, Abdelkader Gonegai, a souligné qu'en dépit de l'organisation de cette édition dans cette conjoncture exceptionnelle, le festival a pu réaliser 98 % de son programme prévu, en bénéficiant d'un large suivi médiatique et d'une forte présence du public.



Cette édition, à l'instar des précédentes, a révélé le rôle joué par les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de la communication dans le rayonnement escompté, notamment pour ce qui est des activités organisées à distance, ajoutant que l'écho favorable enregistré à travers le monde, grâce à ces moyens de communication, a poussé les responsables du festival à réfléchir à l'adoption à l'avenir de ce mode, parallèlement au mode présentiel.



Par ailleurs, des boucliers ont été remis aux encadrants des ateliers de théâtre, en signe de considération des efforts qu’ils ont déployés tout au long de cette édition.



Organisée cette année en présentiel et en ligne, la 33ème édition du FITUC s'est tenue du 26 au 30 octobre, sous le thème "Théâtre et résilience", avec la participation de pays de différents continents.