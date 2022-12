Clôture du 3ème chapitre des Disciples d’Escoffier Maroc aux couleurs d' un défilé de caftans

Le 3ème chapitre des Disciples d’Escoffier Maroc a pris fin, samedi à Marrakech, avec l’organisation d’un défilé de caftans en hommage à la culture judéo-marocaine.



Organisé par l’Oriental Fashion Show, ce défilé, qui présente une collection exclusive créée par la styliste marocaine de renommée mondiale, Fatima-Zohra Filali Idrissi, vise à célébrer, comme il se doit, la cohabitation entre les différentes cultures et religions, qui a toujours caractérisé le Royaume depuis des siècles.



Dans cette collection, Fatima-Zohra Filali Idrissi a réussi avec brio à faire la fusion entre plusieurs influences et cultures (amazighe, judéo-marocaine, arabe, andalouse…), qui forment l'identité marocaine.



Ce défilé, qui a présenté 26 modèles de caftans, dont deux modèles de tradition judéo-marocaine, se veut une véritable immersion de l’assistance dans un monde de magnificence, sous les rythmes de chansons tirées du répertoire riche et varié de la musique judéo-marocaine, telles que "Zine li Atak Allah", "Ahlane Wa Sahlane".



Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, la fondatrice de l’Oriental Fashion Show, Mme Hind Joudar, a souligné que ce bel habit, dont la réputation a dépassé les frontières nationales, fait partie de l’identité marocaine et se veut une partie intégrante de la vie de la femme marocaine depuis sa naissance.



Le caftan, qui est le fruit de notre métissage culturel, a été adopté et porté dès son apparition au Maroc par toutes les femmes de différentes classes sociales et de différentes confessions, a ajouté Mme Joudar, présidente de l’Association Route de la soie et d'Al Andalus, qui promeut le caftan marocain à l’international, et milite en faveur de l’inscription du caftan sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.



"Aujourd'hui, nous célébrons la haute gastronomie dans un pays réputé", a relevé le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, dans une déclaration similaire, relevant que la gastronomie est une véritable passerelle entre les cultures car, ce 3ème chapitre des Disciples d'Escoffier Maroc célèbre la gastronomie judéo-marocaine.

"Les gens du monde entier sont réunis pour célébrer la gastronomie marocaine, qui est transmise de génération en génération", a-t-il ajouté, se disant très honoré de prendre part à cette soirée et d'en être le parrain.



Cette soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’excellence marocaine, a été suivie par un diner de gala, concocté par 10 chefs du Maroc, d’Israël et d’ailleurs.



Les personnalités présentes issues de différentes cultures et confessions ont ainsi goûté, ensemble, aux délices d’un patrimoine culinaire judéo-marocain riche et varié, dans une ambiance de fraternité, de communion et de partage, traduisant cette coexistence et ce vivre-ensemble, qui caractérisent le Maroc depuis des siècles.



Le 3ème chapitre des Disciples d’Escoffier Maroc, organisées à Marrakech en hommage aux valeurs de partage et de transmission chères à ce célèbre chef cuisinier français, met à l’honneur une composante essentielle de la culture marocaine, à savoir la cuisine judéo- marocaine.



Parrainé par le chef Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française dans le monde, Philippe Faure, ancien ambassadeur de France au Maroc et fondateur du guide gastronomique mondial "La Liste", cet événement prestigieux, qui a réuni une quarantaine de chefs internationaux et une trentaine de personnalités, cuisiniers, pâtissiers, producteurs et autres parmi les passionnés au service de la gastronomie, a été marquée par la cérémonie d’intronisation de 34 chefs cuisiniers et pâtissiers, en tant que nouveaux Disciples d'Escoffier.



Créée en 1954 à Villeneuve-Loubet, la ville natale du célèbre Ccef cuisinier français, l’Association les Disciples d'Escoffier international a pour but de transmettre aux nouvelles générations de cuisiniers et gastronomes l'esprit du travail de ce chef cuisinier, et donc de promouvoir le respect de la culture gastronomique, la recherche de l'amélioration de discipline et la transmission des connaissances gastronomiques et culinaires.



Le Maroc a rejoint en 2020 l’Association internationale sous l’impulsion du chef natif d'Agadir Lahcen Hafid, avec cette volonté d’ancrer la gastronomie marocaine dans le panthéon de la gastronomie mondiale.