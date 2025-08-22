Clôture des Jeux mondiaux de Chengdu : Deux médailles pour le Maroc

Les 12èmes Jeux mondiaux se sont clôturés dimanche soir à Chengdu, capitale de la province chinoise du Sichuan, après 11 jours de compétition ayant rassemblé 3.942 athlètes issus de 116 pays et régions.



La Chine a dominé le tableau des médailles (36 médailles d'or, 17 d'argent et 11 de bronze), suivie de l'Allemagne (17 médailles d'or, 14 d'argent et 14 de bronze) et de l'Ukraine (16 médailles d'or, 14 d'argent et 14 de bronze).



Le Maroc a remporté deux médailles grâce à Said Oubaya, qui a décroché l'or en kumite -67 kg masculin lors des épreuves de karaté, et Oumaima Belouarrat, qui a obtenu le bronze dans l'épreuve de Muay Thai - Combat - 48 kg femmes.

Dix-huit records du monde ont par ailleurs été établis durant la compétition, qui comprenait 256 épreuves réparties sur 34 sports non olympiques.



Lors de la cérémonie de clôture tenue au Pavillon international de l'amitié de Chengdu, José Perurena, président de l'Association internationale des Jeux mondiaux (IWGA), a salué l'intégration de sports traditionnels chinois comme le bateau-dragon et le wushu au programme officiel, sports qui seront maintenus lors des prochaines éditions.



L'IWGA a signé un protocole d'accord avec l'Université sportive de Chengdu pour créer conjointement un centre de recherche et de promotion sportive, visant à développer les sports non olympiques en Chine et dans le monde.

Le drapeau de l'IWGA a été transmis aux représentants de Karlsruhe, en Allemagne, qui accueillera la 13ème édition des Jeux mondiaux en 2029.



Les Jeux mondiaux sont un événement multisports international regroupant des disciplines qui ne figurent pas au programme des Jeux olympiques, telles que le karaté, le squash et le baseball-softball.



Créés en 1981, ils sont organisés tous les quatre ans par l'IWGA, reconnue par le Comité international olympique. Ils rassemblent environ 25 à 35 sports par édition et environ 4.000 athlètes venus d'une centaine de pays.