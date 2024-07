Clôture de la session estivale du 45ème Moussem culturel d'Assilah

29/07/2024

La 45ème session estivale du Moussem culturel international d'Assilah s'est clôturée, samedi soir, avec un hommage aux jeunes écrivains et poètes qui ont bénéficié de l'atelier d'écriture et d'expression littéraire pour les enfants.



Lors de la dernière activité de la session estivale du Moussem d'Assilah, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI à l'initiative de la Fondation du Forum d'Assilah en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ces jeunes créateurs ont été célébrés avec la présentation de textes et poèmes issus des ateliers, devenus un véritable vivier de talents littéraires et poétiques.



Intervenant à cette occasion, Mohamed Benaïssa, secrétaire général du Forum d'Assilah, a souligné qu'il s'agit de la première fois qu'un événement spécial est consacré aux enfants créateurs en écriture dans le cadre du Moussem d'Assilah, d'autant plus que leur participation, notamment dans les activités de dessin et de fresques murales, est devenue une tradition depuis la première édition en 1978.



"Aucune société ne peut évoluer sans le développement des capacités de ses enfants, les femmes et les hommes de demain", a-t-il affirmé. Il a noté, en outre, que bien que récent dans le programme du Moussem, l'atelier d'écriture et d'expression littéraire pour les enfants a déjà bénéficié à plus de 70 enfants, en plus de ceux qui ont participé aux ateliers de fresques murales et de peinture, ajoutant que le Moussem a toujours été un espace idoine pour mettre en valeur les talents des enfants, dont certains sont devenus de grands artistes.



Après avoir rappelé la clôture de la session estivale dédiée aux arts plastiques, M. Benaïssa a annoncé que la session printanière de la 45ème édition du Moussem culturel international d'Assilah se tiendra à partir du mois d'octobre.



De son côté, Mustapha Baalich, coordinateur de l'atelier d'écriture et d'expression littéraire pour les enfants, a abordé les différentes étapes de l'atelier depuis la clôture de la dernière session jusqu'à la publication des textes issus de cet atelier dans plusieurs journaux et revues spécialisés en culture et littérature, indiquant que la session de cette année a mis l'accent sur "la littérature de voyage" et "la poésie", en s'inspirant des fresques murales d'Assilah et en dialoguant avec les artistes participants.



Dans des déclarations à la MAP, plusieurs enfants participant à l'atelier ont relevé l'intérêt de ces activités (poésie, textes, dialogues avec les artistes présents...), soulignant que l'atelier est une occasion idéale pour affiner leurs compétences en écriture et en expression.



Le secrétaire général adjoint de la Fondation du Forum d'Assilah, Taoufik Louzari, a, quant à lui, indiqué que la cérémonie était dédiée à la présentation des productions de l'atelier d'écriture et d'expression littéraire pour les enfants, marquant ainsi la clôture des activités de la session estivale du Moussem d'Assilah, qui était axée sur les arts plastiques, avec un programme comprenant une série d'expositions uniques, des conférences enrichissant le débat sur le marché de l'art et les gravures rupestres au Maroc, ainsi que plusieurs ateliers artistiques.



Il est à noter que la session estivale de la 45ème édition du Moussem culturel international d'Assilah, débutée le 5 juillet avec des ateliers artistiques et des fresques murales, a inclus deux colloques sur "Le marché de l'art et la valeur de la création" et "L'art contemporain et le discours de la crise", ainsi que trois colloques thématiques sur "Introduction à l'histoire des gravures au Maroc", "L'histoire et l'évolution de la gravure" et "L'histoire de l'impression et de l'édition au Maroc", en plus de l'exposition "45 ans de gravure" et des expositions hommage à Malika Agueznay et Akemi Noguchi, une exposition collective des créations de la gravure moderne et l'exposition "Lignes" d'Abdelkader Melehi.



La session d'automne du Moussem se tiendra durant les mois d'octobre et de novembre et comprendra une série de séminaires dans le cadre de la 38ème édition de l'Université ouverte Al-Mu'tamid Ibn Abbad, ainsi que deux séminaires organisés en coordination avec le Policy Center for the New South.



Ces colloques verront la participation de chercheurs, penseurs, décideurs, poètes et professionnels des médias arabes, africains et internationaux, en plus d'ateliers d'art, de gravure et de lithographie, d'expositions d'art, d'ateliers créatifs et de spectacles musicaux.