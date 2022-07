Clôture de la saison culturelle de la Maison de la poésie de Tétouan

24/07/2022

La Maison de la poésie de Tétouan a organisé, vendredi, une soirée poétique et artistique, en clôture de sa saison culturelle, avec la participation des poètes Omar Raji, Najat El Maliki et Omar Benlahcen.



Cette cérémonie, tenue au Centre socio-culturel de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation et de formation, a été marquée par des performances poétiques et musicales, avec la participation de Thami Harrak, figure de proue de l’art du Madih à Tétouan et au Maroc, qui a interprété des chants andalous et arabes. Elle a été ponctuée également par des lectures poétiques données par plusieurs poètes, dont Omar Raji, Najat Al Maliki et Omar Benlahcen.



Par ailleurs, des prix ont été remis aux meilleurs bacheliers en milieu rural, au titre de l'année scolaire 2021-2022, et des lectures poétiques ont été données dans le cadre du concours "les enfants poètes".



"La Maison de la poésie de Tétouan célèbre, aujourd’hui, une saison poétique et artistique riche et diversifiée, qui a connu la participation de poètes représentant différentes générations et expériences d’écriture", a souligné le directeur de l'institution, Mokhlis Sghir, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée d’information en continu de la MAP.



Il est à noter que la Maison de la poésie a organisé, tout au long de cette saison, plusieurs événements, avec la participation de poètes marocains de différentes générations, qui ont présenté des œuvres dans différentes langues.



L'institution a également organisé des ateliers d'écriture et de poésie et publié des recueils de poésie, dans le cadre de la sixième édition de la saison culturelle de la Maison de poésie, depuis sa création en 2016, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et le Département de la Culture du gouvernement de Sharjah.

Bouillon de culture

Festival des musiques traditionnelles du monde à Volubilis



La 21ème édition du Festival international des musiques traditionnelles du monde s'est ouverte, vendredi soir à Volubilis, près de Meknès, avec la participation d’une pléiade d’artistes et de groupes de musique marocains et étrangers.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation artistique, initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture) en partenariat avec le Conseil régional Fès-Meknès, se déroule sur le site archéologique de Volubilis et à Meknès.



Diverses performances artistiques ont été présentées lors de la cérémonie d'ouverture du festival au site archéologique de Volubilis, dont un tableau artistique intitulé "Nuit en couleurs de Volubilis ", et une présentation de la danse "Taskiwin", en tant que patrimoine mondial immatériel.



Au programme de cette édition figurent des soirées artistiques animées par des artistes et troupes folkloriques du Maroc et de l’étranger, dont la Côte d’ivoire, le Sénégal, l’Espagne et la France.