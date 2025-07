Clôture de la 7ème édition du Festival international d'Ifrane

29/07/2025

Le rideau est tombé, samedi soir, sur la 7ème édition du Festival international d’Ifrane, organisée durant quatre jours par le forum d’Ifrane pour la culture et le développement en partenariat avec la province d’Ifrane.



La soirée de clôture de cette manifestation artistique, initiée en partenariat avec le conseil provincial d’Ifrane, la commune d’Ifrane et le conseil de la région Fès-Meknès, a été marquée par des spectacles de deux icônes de la chanson amazighe, Lahcen Achibane et Lahcen Lakhnifri.



Le groupe de musique ivoirien mondialement connu "Magic System" ainsi que la star montante du rap marocain L’Morphine" ont également enflammé la scène, offrant un spectacle vibrant qui a suscité une forte interaction du public, composé à la fois de résidents de la ville d’Ifrane et de visiteurs marocains et étrangers.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur artistique du festival, Nabil Jay, a souligné que cette édition a connu une affluence record, avec une participation massive des habitants d’Ifrane et des visiteurs venus des quatre régions du Royaume et d’ailleurs.



Il a ajouté que la soirée de clôture a été à la hauteur des attentes, mettant en vedette un parterre d’artistes amazighs tels que Lahcen Achibane et Lahcen Lakhnifri, en plus de la prestation très attendue du groupe Magic System et du rappeur L’Morphine, très apprécié par le jeune public.



De son côté, le chanteur Lahcen Lkhnifri, qui a enchanté le public avec un florilège de ses chansons emblématiques, a salué l’organisation du festival et la forte interaction du public avec les différentes prestations artistiques.



Organisé du 23 au 26 juillet 2025 sous le thème "L’eau, source de vie et enjeu de développement", le festival a proposé une programmation éclectique mêlant concerts d’artistes marocains et internationaux, activités pour enfants, exposition de solutions agricoles durables, ainsi qu’une journée d’étude consacrée à l’économie de l’eau. Un concours culinaire a également été prévu pour valoriser la truite, emblème local.