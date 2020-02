Clôture de la 6ème édition du raid solidaire "Sahraouiya"

17/02/2020

Le rideau est tombé, vendredi soir à Dakhla, sur la 6è édition du raid féminin solidaire "Sahraouiya", organisée du 8 au 15 février sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI.

Ainsi, l'équipe française "Be Raid'y for cami', composée de Salomé Raffi et Elise Pollini, de l'Association "Be Raid'y for cami" a décroché le premier prix, suivie du duo "Phosboucra 4", composé de Maryam Massoudi et Maryam Kharbouchi" de la Fondation Phosboucraa, alors que le binôme"Malwanda", constitué de Ernestine Umubyeyi et Yattara Aichata Ousmane, a complété le podium.

Intervenant à cette occasion, la présidente de l’Association Lagon Dakhla et co-organisatrice de "Sahraouiya", Laila Ouachi, a souligné que cette sixième édition a connu un grand rayonnement médiatique, au niveau national et international, et a été marquée par la participation de nombre d'équipes provenant des régions du Sud, notamment Guelmim, Dakhla et Laâyoune et de différents pays, exprimant sa fierté de la performance du duo marocain "Phosboucra 4", qui a pu s'imposer et remporter la 2ème place.

"Le podium de cette année reflète le rayonnement international de Sahraouiya, vu que les trois premières sont de la France, du Maroc et de l'Afrique centrale", a-t-elle noté, rappelant la cause solidaire de ce raid, qui donne lieu à la collecte de dons en faveur des associations représentées dans la compétition.

Pour sa part, la marraine de cœur de l'évènement depuis sa première édition, Aicha Chenna, présidente de l'Association "Solidarité féminine" a exprimé sa joie et sa fierté d'être à Dakhla pour la sixième édition de Sahraouiya, affirmant que cet évènement permet aux femmes de montrer qu'elles sont fortes, sportives et solidaires.

La cérémonie a été également marquée par la remise de subventions à deux associations, à savoir "Solidarité féminine" qui soutient les mères célibataires, et "Les amis du ruban rose" qui soutient les femmes atteintes du cancer du sein, en plus de trois autres associations récompensées suite à un tirage au sort.

Sahraouiya a également accueilli cette année une nouvelle marraine, la journaliste française à la chaîne Bein Sports, Ane Laure Bonnet , qui a participé au côté de sa coéquipière Marine Thiery , en plus de la présence de plusieurs influenceuses de renommée internationale.

"Sahraouiya", le challenge à la fois sportif et solidaire, permet à toute femme engagée dans l’action sociale de vivre une expérience inédite, alliant sport, émotion et découverte dans un site exceptionnel, tout en adhérant à une cause sociale.

S’inscrivant durablement dans des valeurs de solidarité, de partage et de soutien, le raid Sahraouiya apporte son soutien à des actions et à des personnalités œuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme.